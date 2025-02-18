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Posted 18 февраля, 08:18

Published 18 февраля, 08:18

Modified 18 февраля, 08:20

Updated 18 февраля, 08:20

В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки и стоянки электросамокатов

В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки и стоянки электросамокатов

18 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки и стоянки электросамокатов
И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление об организации пунктов размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ опубликован на сайте городской управы.

Теперь в Ростове-на-Дону запрещено размещать парковки для электросамокатов и сами средства индивидуальной мобильности на проезжих частях, на велодорожках, велопешеходных дорожках и на тротуарах, но при условии если их оставшаяся часть составляет не менее двух метров.

Также электросамокатов не должно быть на клумбах, газонах, цветниках и территориях других зеленых насаждений. Кроме того, нельзя оставлять СИМ ближе 15 метров от остановок, в радиусе не менее 50 метров от памятников, монументов, объектов культурного наследия и при входах в социально значимые места.

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Еще любители электросамокатов не могут бросать транспортное средство в радиусе не менее 30 метров от дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, ближе одного метра от края проезжей части и вблизи подземных, надземных переходов, арках зданий, на детских и спортивных площадках, а также на территориях для выгула животных, на мостах и путепроводах.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на четырех улицах в центре Ростова введут ограничения движения для авто до лета.

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