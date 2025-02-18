В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки и стоянки электросамокатов

Еще любители электросамокатов не могут бросать транспортное средство в радиусе не менее 30 метров от дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, ближе одного метра от края проезжей части и вблизи подземных, надземных переходов, арках зданий, на детских и спортивных площадках, а также на территориях для выгула животных, на мостах и путепроводах.