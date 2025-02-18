В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки и стоянки электросамокатов

Posted 18 февраля, 08:18
Published 18 февраля, 08:18
Modified 18 февраля, 08:20
Updated 18 февраля, 08:20
Теперь в Ростове-на-Дону запрещено размещать парковки для электросамокатов и сами средства индивидуальной мобильности на проезжих частях, на велодорожках, велопешеходных дорожках и на тротуарах, но при условии если их оставшаяся часть составляет не менее двух метров.
Также электросамокатов не должно быть на клумбах, газонах, цветниках и территориях других зеленых насаждений. Кроме того, нельзя оставлять СИМ ближе 15 метров от остановок, в радиусе не менее 50 метров от памятников, монументов, объектов культурного наследия и при входах в социально значимые места.
Еще любители электросамокатов не могут бросать транспортное средство в радиусе не менее 30 метров от дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, ближе одного метра от края проезжей части и вблизи подземных, надземных переходов, арках зданий, на детских и спортивных площадках, а также на территориях для выгула животных, на мостах и путепроводах.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на четырех улицах в центре Ростова введут ограничения движения для авто до лета.