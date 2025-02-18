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Posted 18 февраля, 17:09

Published 18 февраля, 17:09

Modified 18 февраля, 17:11

Updated 18 февраля, 17:11

В Ростове полгода откладывают заседания по делу экс-директора батайского завода

В Ростове полгода откладывают заседания по делу о хищениях при гособоронзаказе

18 февраля 2025, 17:09
Фото: 1MI. В Ростове полгода откладывают заседания по делу экс-директора батайского завода
Полгода откладывают заседания по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Авиаприборном ремонтном заводе в Батайске. По данным в картотеке Советского районного суда Ростова, слушания переносят с самого начала — с августа 2024 года.

Бывшего исполнительного директора завода Сослана Урумова обвиняют по трем эпизодам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы, но до приговора пока далеко. Заседания откладывают из-за неявки то свидетелей, то потерпевшей стороны, то адвоката. А в середине декабря слушание пришлось отложить из-за того, что не доставили самого подсудимого.

Кроме того, заминки в суде начались еще в начале осени. В сентябре решили сменить судью. Как сказано в картотеке, имелись «обстоятельства, дающие основание полагать, что лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела». По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, в очередной раз рассмотреть дело попытаются 20 февраля в 14.00 мск.

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Как сообщала RostovGazeta, Сослана Урумова обвиняют в том, что он причастен к хищению денег, полученных за гособоронзаказ. Речь идет о контрактах, подписанных им в период с 2019 по 2022 годы. Кроме того, экс-руководитель завода якобы нанимал «мертвых душ». Экс-директор вину не признает.

Обвиняемого задержали спустя полгода после объявления в федеральный розыск. Предположительно, все это время он находился на территории Донбасса.

Авиаприборный ремонтный завод в Батайске известен в Ростовской области и стране ремонтом военной техники. Некогда им владело Минобороны РФ. С декабря 2024 года предприятие было юридически ликвидировано в связи с присоединением к АО «Роствертол».

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