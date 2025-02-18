В Ростове полгода откладывают заседания по делу о хищениях при гособоронзаказе

Posted 18 февраля, 17:09
Published 18 февраля, 17:09
Modified 18 февраля, 17:11
Updated 18 февраля, 17:11
Бывшего исполнительного директора завода Сослана Урумова обвиняют по трем эпизодам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы, но до приговора пока далеко. Заседания откладывают из-за неявки то свидетелей, то потерпевшей стороны, то адвоката. А в середине декабря слушание пришлось отложить из-за того, что не доставили самого подсудимого.
Кроме того, заминки в суде начались еще в начале осени. В сентябре решили сменить судью. Как сказано в картотеке, имелись «обстоятельства, дающие основание полагать, что лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела». По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, в очередной раз рассмотреть дело попытаются 20 февраля в 14.00 мск.
Как сообщала RostovGazeta, Сослана Урумова обвиняют в том, что он причастен к хищению денег, полученных за гособоронзаказ. Речь идет о контрактах, подписанных им в период с 2019 по 2022 годы. Кроме того, экс-руководитель завода якобы нанимал «мертвых душ». Экс-директор вину не признает.
Обвиняемого задержали спустя полгода после объявления в федеральный розыск. Предположительно, все это время он находился на территории Донбасса.
Авиаприборный ремонтный завод в Батайске известен в Ростовской области и стране ремонтом военной техники. Некогда им владело Минобороны РФ. С декабря 2024 года предприятие было юридически ликвидировано в связи с присоединением к АО «Роствертол».