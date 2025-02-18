В Ростове полгода откладывают заседания по делу о хищениях при гособоронзаказе

Бывшего исполнительного директора завода Сослана Урумова обвиняют по трем эпизодам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы, но до приговора пока далеко. Заседания откладывают из-за неявки то свидетелей, то потерпевшей стороны, то адвоката. А в середине декабря слушание пришлось отложить из-за того, что не доставили самого подсудимого.