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Posted 18 февраля, 17:07

Published 18 февраля, 17:07

Modified 18 февраля, 17:09

Updated 18 февраля, 17:09

В Ростовской области подорожал проезд на автобусах, а выпускные экзамены отменили

В Ростовской области подорожал проезд на автобусах, а выпускные экзамены отменили

18 февраля 2025, 17:07
Фото: bristekjegor/freepik. В Ростовской области подорожал проезд на автобусах, а выпускные экзамены отменили
В Ростове ужесточили правила парковки электросамокатов. Тем временем в регионе на 19 маршрутах подорожал проезд, а девятиклассникам решили отменить сдачу четырёх экзаменов.

Плохие новости для электросамокатчиков

И.о главы горадминистрации Ростова Александр Скрябин подписал постановление об организации пунктов размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Согласно новым правилам, теперь в Ростове запрещается парковать электросамокаты на проезжих частях, велосипедных дорожках и тротуарах.

Кроме того, средства индивидуальной мобильности нельзя ставить на клумбы, газоны и подобные территории с зелеными насаждениями. Самокатчикам запрещено парковаться на расстоянии менее 15 метров от остановок, ближе 50 метров к памятникам культуры и у входов в социально значимые места.

Плохие новости для электросамокатчиков
Плохие новости для электросамокатчиков. Фото: 1MI

Также средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять в радиусе менее 30 метров от образовательных учреждений и больниц.

В список запрещенных для парковки мест вошли территории рядом с подземными и надземными переходами, арками зданий, игровыми и спортивными площадками и мостами.

Почти на 20 автобусных маршрутах Ростовской области выросла стоимость проезда
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Дорогой проезд

С февраля 2025 года в регионе повысилась стоимость проезда на 19 автобусах.

Это коснулось маршрутов №112 — 203 рубля; №18 (через Азов) — 188 рублей; №23 — 50 рублей; №271 — 232 рубля; №24 — 107 рублей; №25 — 64 рубля и №272 — 172 рубля.

Также проезд подорожал на маршрутах №273 — 232 рубля; №274 — 225 рублей; №276 — 217 рублей; №277 — 168 рублей; №278 — 170 рублей.

Самые высокие цены зафиксировали на маршрутах №601/2 (Белая Калитва — Ростов-на-Дону) — 930 рублей, №603 (Белая Калитва — Новочеркасск) — 790 рублей, а также №605 (Ростов-на-Дону — поселок Горняцкий) — 930 рублей в будние дни и 980 рублей в воскресенье.

Проезд на автобусах №919, №280/1 и №215/1 теперь стоят 390, 99 и 185 рублей соответственно.

С февраля 2025 года в регионе повысилась стоимость проезда на 19 автобусах.
С февраля 2025 года в регионе повысилась стоимость проезда на 19 автобусах.. Фото: rostovgazeta.ru
Для выпускников 9 класса в Ростовской области отменят сдачу четырех экзаменов
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Два экзамена вместо четырех

Госдума приняла законопроект, который позволит школьникам сдавать два экзамена вместо четырех.

Ростовская область попала в список из пяти пилотных регионов, где введут эту систему.

Также количество необходимых для сдачи экзаменов сократят в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Северная Осетия-Алания и в Тюменской области.

При этом ко второму чтению законопроекта список регионов может быть расширен.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Проезд#Школы#Электросамокаты#Законопроект
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