В Ростовской области подорожал проезд на автобусах, а выпускные экзамены отменили

Кроме того, средства индивидуальной мобильности нельзя ставить на клумбы, газоны и подобные территории с зелеными насаждениями. Самокатчикам запрещено парковаться на расстоянии менее 15 метров от остановок, ближе 50 метров к памятникам культуры и у входов в социально значимые места.