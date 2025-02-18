В Ростовской области подорожал проезд на автобусах, а выпускные экзамены отменили

Posted 18 февраля, 17:07
Published 18 февраля, 17:07
Modified 18 февраля, 17:09
Updated 18 февраля, 17:09
И.о главы горадминистрации Ростова Александр Скрябин подписал постановление об организации пунктов размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Согласно новым правилам, теперь в Ростове запрещается парковать электросамокаты на проезжих частях, велосипедных дорожках и тротуарах.
Кроме того, средства индивидуальной мобильности нельзя ставить на клумбы, газоны и подобные территории с зелеными насаждениями. Самокатчикам запрещено парковаться на расстоянии менее 15 метров от остановок, ближе 50 метров к памятникам культуры и у входов в социально значимые места.
Также средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять в радиусе менее 30 метров от образовательных учреждений и больниц.
В список запрещенных для парковки мест вошли территории рядом с подземными и надземными переходами, арками зданий, игровыми и спортивными площадками и мостами.
С февраля 2025 года в регионе повысилась стоимость проезда на 19 автобусах.
Это коснулось маршрутов №112 — 203 рубля; №18 (через Азов) — 188 рублей; №23 — 50 рублей; №271 — 232 рубля; №24 — 107 рублей; №25 — 64 рубля и №272 — 172 рубля.
Также проезд подорожал на маршрутах №273 — 232 рубля; №274 — 225 рублей; №276 — 217 рублей; №277 — 168 рублей; №278 — 170 рублей.
Самые высокие цены зафиксировали на маршрутах №601/2 (Белая Калитва — Ростов-на-Дону) — 930 рублей, №603 (Белая Калитва — Новочеркасск) — 790 рублей, а также №605 (Ростов-на-Дону — поселок Горняцкий) — 930 рублей в будние дни и 980 рублей в воскресенье.
Проезд на автобусах №919, №280/1 и №215/1 теперь стоят 390, 99 и 185 рублей соответственно.
Госдума приняла законопроект, который позволит школьникам сдавать два экзамена вместо четырех.
Ростовская область попала в список из пяти пилотных регионов, где введут эту систему.
Также количество необходимых для сдачи экзаменов сократят в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Северная Осетия-Алания и в Тюменской области.
При этом ко второму чтению законопроекта список регионов может быть расширен.