В Ростовскую область завезли больше 400 тонн табака из страны НАТО

Posted 18 февраля, 14:17
Published 18 февраля, 14:17
Modified 18 февраля, 14:19
Updated 18 февраля, 14:19
По данным ведомства, в феврале 2025 года в Ростовскую область импортировали 427 тонн табака. Производителями являются Бангладеш, Малави, Испания, Зимбабве, Мозамбик и Индия. На территорию региона сырье ввезли из Бельгии с помощью автомобильного транспорта.
Табак завезли на склад, который находится Батайске. В данный момент продукцию проверили на соответствие законодательным нормам и выпустили в оборот.
Напоминаем, Испания и Бельгия являются странами-членами НАТО.