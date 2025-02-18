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Posted 18 февраля, 14:17

Published 18 февраля, 14:17

Modified 18 февраля, 14:19

Updated 18 февраля, 14:19

В Ростовскую область завезли больше 400 тонн табака из страны НАТО

В Ростовскую область завезли больше 400 тонн табака из страны НАТО

18 февраля 2025, 14:17
Фото: Pxhere. В Ростовскую область завезли больше 400 тонн табака из страны НАТО
На территорию Ростовской области из Бельгии завезли больше 400 тонн табачного сырья. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, в феврале 2025 года в Ростовскую область импортировали 427 тонн табака. Производителями являются Бангладеш, Малави, Испания, Зимбабве, Мозамбик и Индия. На территорию региона сырье ввезли из Бельгии с помощью автомобильного транспорта.

Табак завезли на склад, который находится Батайске. В данный момент продукцию проверили на соответствие законодательным нормам и выпустили в оборот.

Напоминаем, Испания и Бельгия являются странами-членами НАТО.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#НАТО#Табачная продукция#Импорт#Россельхознадзор#Табак
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