В Ростовскую область завезли больше 400 тонн табака из страны НАТО

По данным ведомства, в феврале 2025 года в Ростовскую область импортировали 427 тонн табака. Производителями являются Бангладеш, Малави, Испания, Зимбабве, Мозамбик и Индия. На территорию региона сырье ввезли из Бельгии с помощью автомобильного транспорта.