Велокурьерам запретили ездить по тротуарам быстрее пешеходов в Ростове

Posted 18 февраля, 10:03
Published 18 февраля, 10:03
Modified 18 февраля, 10:05
Updated 18 февраля, 10:05
Жители Ростова-на-Дону часто жалуются на велокурьеров, которые не сбавляют скорость, когда едут по пешеходной зоне. Такая манера езды подвергает опасности людей. Однако по ПДД средства индивидуальной мобильности не могут ездить по дорогам, если на улице есть тротуар.
Несмотря на это, правила предписывают велокурьерам и прочим водителям СИМ, едущим по тротуару, спешиться или двигаться со скоростью потока людей. Примечательно, что по пешеходных дорожкам разрешено ездить только транспортным средствам массой не выше 35 килограммов.
Однако ростовчане сомневаются, что курьеры знают эти правила и будут их соблюдать: «Должны, но не обязаны? Гоняют только так, успевай уворачиваться. Вряд ли они начнут ездить по этим правилам».
До этого полиция начала массовую проверку курьеров в Ростове-на-Дону.