Велокурьерам запретили ездить по тротуарам быстрее пешеходов в Ростове

По правилам дорожного движения в Ростове-на-Дону велокурьеры не могут ехать по проезжей части, если рядом есть тротуар. При этом они должны двигаться так, чтобы не мешать пешеходам, сообщает телеграм-канал «Молот» со ссылкой на Госавтоинспекцию Ростовской области.

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