«Вниз спустились, что непонятного!»: учащихся школы №6 Ростова экстренно эвакуировали

О происшествии стало известно во вторник днем, 18 февраля. Очевидцы сообщили, что в здании школы, расположенной по адресу улица Королева, 12/3 в Ростове-на-Дону, якобы начался пожар. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что в коридорах учебного заведения творится беспорядок. Учителя пытаются собрать детей в кучу и всех организовано вывести. Женский голос на видео на повышенных тонах призывает учеников к внимательности: «Спустились вниз, что не понятного!»