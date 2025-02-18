«Вниз спустились, что непонятного!»: учащихся школы №6 Ростова экстренно эвакуировали

Posted 18 февраля, 11:38
Published 18 февраля, 11:38
Modified 18 февраля, 11:40
Updated 18 февраля, 11:40
О происшествии стало известно во вторник днем, 18 февраля. Очевидцы сообщили, что в здании школы, расположенной по адресу улица Королева, 12/3 в Ростове-на-Дону, якобы начался пожар. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что в коридорах учебного заведения творится беспорядок. Учителя пытаются собрать детей в кучу и всех организовано вывести. Женский голос на видео на повышенных тонах призывает учеников к внимательности: «Спустились вниз, что не понятного!»
По словам очевидцев, во всей школе сработала пожарная сигнализация. И хотя авторы канала заявили, что в школе произошел пожар, а коридоры и классы, дескать, заполнились дымом, в региональном ГУ МЧС эту информацию опровергли. «Пожарно-тактические занятия», — сообщили в ведомстве.