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Posted 18 февраля, 11:38

Published 18 февраля, 11:38

Modified 18 февраля, 11:40

Updated 18 февраля, 11:40

Пожарные в школе

«Вниз спустились, что непонятного!»: учащихся школы №6 Ростова экстренно эвакуировали

18 февраля 2025, 11:38
Фото: 56.mchs.gov.ru. видео ТГ Это Ростов. Пожарные в школе

Учащихся школы №6 Ростова экстренно эвакуировали 18 февраля

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали учащихся школы №6, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

О происшествии стало известно во вторник днем, 18 февраля. Очевидцы сообщили, что в здании школы, расположенной по адресу улица Королева, 12/3 в Ростове-на-Дону, якобы начался пожар. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что в коридорах учебного заведения творится беспорядок. Учителя пытаются собрать детей в кучу и всех организовано вывести. Женский голос на видео на повышенных тонах призывает учеников к внимательности: «Спустились вниз, что не понятного!»

По словам очевидцев, во всей школе сработала пожарная сигнализация. И хотя авторы канала заявили, что в школе произошел пожар, а коридоры и классы, дескать, заполнились дымом, в региональном ГУ МЧС эту информацию опровергли. «Пожарно-тактические занятия», — сообщили в ведомстве.

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Ранее крупный пожар на автосервисе потушили на Западном в Ростове-на-Дону.

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