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Posted 18 февраля, 13:57

Published 18 февраля, 13:57

Modified 18 февраля, 13:59

Updated 18 февраля, 13:59

Юрий Слюсарь поздравил бойцов отдельной роты БПЛА с получением ротного знамени

Юрий Слюсарь поздравил бойцов отдельной роты БПЛА с получением ротного знамени

18 февраля 2025, 13:57
Фото: t.me/Yuri_Slusar.
Отдельной казачьей роте БПЛА 150-й гвардейской Идрицко-Берлинской ордена Кутузова 2 степени мотострелковой дивизии вручили ротный знак.

Торжественная церемония прошла в Новочеркасском Всеказачьем войсковом соборе.

Ротный знак — это не просто знак отличия, это признание мужества, единства и самоотверженности наших защитников. На флаге символы прославленной гвардейской дивизии и Всевеликого войска Донского.

— Нынешняя 150-я мотострелковая дивизия — достойная правопреемница соединения, бойцы которого подняли над Рейхстагом Знамя Победы 80 лет назад. За массовый героизм личного состава наш Президент присвоил дивизии почетное наименование «гвардейская», — написал глава донского региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/Yuri_Slusar

Сегодня бойцы 150-й дивизии успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Именно они первыми установили российский триколор над Марьинкой, которую украинские боевики за восемь лет превратили в город-крепость.

— Уверен, под этим знаменем наши ребята придут к нашей общей Победе, — подчеркнул глава региона.

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