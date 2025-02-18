Юрий Слюсарь поздравил бойцов отдельной роты БПЛА с получением ротного знамени

Posted 18 февраля, 13:57
Published 18 февраля, 13:57
Modified 18 февраля, 13:59
Updated 18 февраля, 13:59
Торжественная церемония прошла в Новочеркасском Всеказачьем войсковом соборе.
Ротный знак — это не просто знак отличия, это признание мужества, единства и самоотверженности наших защитников. На флаге символы прославленной гвардейской дивизии и Всевеликого войска Донского.
— Нынешняя 150-я мотострелковая дивизия — достойная правопреемница соединения, бойцы которого подняли над Рейхстагом Знамя Победы 80 лет назад. За массовый героизм личного состава наш Президент присвоил дивизии почетное наименование «гвардейская», — написал глава донского региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Сегодня бойцы 150-й дивизии успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Именно они первыми установили российский триколор над Марьинкой, которую украинские боевики за восемь лет превратили в город-крепость.
— Уверен, под этим знаменем наши ребята придут к нашей общей Победе, — подчеркнул глава региона.