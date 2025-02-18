Замначальника отдела Ространснадзора поймали на взяточничестве в Сальске

Posted 18 февраля, 13:47
Published 18 февраля, 13:47
Modified 18 февраля, 13:49
Updated 18 февраля, 13:49
Как выяснили следователи, заместитель начальника отдела Ространснадзора по ЮФО не один раз получал взятки в размере от 30 до 150 тысяч рублей от преподавателя частной автошколы.
В обмен он должен был ставить положительные оценки за знания правил водителям машин, которые транспортируют опасные грузы, и выдавать свидетельства на их перевозки. Во время расследования один из фигурантов признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.
Преподавателя подозревают в посредничестве во взяточничестве, а заместителя начальника отдела Ространснадзора — в получении взяток.
Все доказательства и обвинительное заключение направили в суд.