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Posted 18 февраля, 13:47

Published 18 февраля, 13:47

Modified 18 февраля, 13:49

Updated 18 февраля, 13:49

Грузовик с огнеопасным грузом

Замначальника отдела Ространснадзора поймали на взяточничестве в Сальске

18 февраля 2025, 13:47
Фото: 1MI. Грузовик с огнеопасным грузом
В Ростовской области следователи завершили расследование дела заместителя начальника отдела Ространснадзора и преподавателя частной автошколы. Об этом рассказал ростовский Следком.

Как выяснили следователи, заместитель начальника отдела Ространснадзора по ЮФО не один раз получал взятки в размере от 30 до 150 тысяч рублей от преподавателя частной автошколы.

В обмен он должен был ставить положительные оценки за знания правил водителям машин, которые транспортируют опасные грузы, и выдавать свидетельства на их перевозки. Во время расследования один из фигурантов признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Преподавателя подозревают в посредничестве во взяточничестве, а заместителя начальника отдела Ространснадзора — в получении взяток.

Все доказательства и обвинительное заключение направили в суд.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Следственный комитет#Ространснадзор#Взяточничество#Происшествия#Автошкола
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