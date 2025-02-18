Запрет на выдачу разрешений на строительство высоток в Ростове могут снять летом

По словам Юрия Слюсаря, ему поступают жалобы от горожан на отсутствие транспортных сетей и объектов социальной инфраструктуры рядом с новыми жилыми комплексами. Врио губернатора региона отметил, что в основе градостроительства прежде всего должно лежать создание условий для комфортной жизни людей.