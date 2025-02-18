Запрет на выдачу разрешений на строительство высоток в Ростове могут снять летом

Posted 18 февраля, 15:46
Published 18 февраля, 15:46
Modified 18 февраля, 15:48
Updated 18 февраля, 15:48
Как стало известно ранее, с начала 2025 года полномочия по выдаче разрешений на строительство перешли на региональное правительство.
По словам Юрия Слюсаря, ему поступают жалобы от горожан на отсутствие транспортных сетей и объектов социальной инфраструктуры рядом с новыми жилыми комплексами. Врио губернатора региона отметил, что в основе градостроительства прежде всего должно лежать создание условий для комфортной жизни людей.
В связи с этим Юрий Слюсарь поручил Министерству имущества и Минстрою провести анализ ранее выданных документов до 1 июня. В это время разрешения на возведение новых высоток выдавать не будут.