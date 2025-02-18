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Posted 18 февраля, 15:46

Published 18 февраля, 15:46

Modified 18 февраля, 15:48

Updated 18 февраля, 15:48

Запрет на выдачу разрешений на строительство высоток в Ростове могут снять летом

Запрет на выдачу разрешений на строительство высоток в Ростове могут снять летом

18 февраля 2025, 15:46
Фото: 1MI.
Разрешения на возведение высоток в Ростове-на-Дону не будут выдавать до лета. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Как стало известно ранее, с начала 2025 года полномочия по выдаче разрешений на строительство перешли на региональное правительство.

По словам Юрия Слюсаря, ему поступают жалобы от горожан на отсутствие транспортных сетей и объектов социальной инфраструктуры рядом с новыми жилыми комплексами. Врио губернатора региона отметил, что в основе градостроительства прежде всего должно лежать создание условий для комфортной жизни людей.

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В связи с этим Юрий Слюсарь поручил Министерству имущества и Минстрою провести анализ ранее выданных документов до 1 июня. В это время разрешения на возведение новых высоток выдавать не будут.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Строительство#Инфраструктура#Градостроительство#Высотки#Юрий Слюсарь
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