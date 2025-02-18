Знал, где дешевая картошка: чем еще запомнился глава Минсельхоза Ростовской области

Posted 18 февраля, 08:15
Published 18 февраля, 08:15
Modified 18 февраля, 08:18
Updated 18 февраля, 08:18
В конце октября 2023 года глава регионального Минсельхоза поделился планами открыть фирменные магазины с донским вином. По мнению чиновников, это могло бы привлечь туристов. Особенно, если разместить торговые объекты вдоль трассы М-4 «Дон», где наиболее плотный поток автомобилей.
Спустя ровно год, в октябре 2024 года, чиновник вернулся к идее развития виноградарства и виноделия в Ростовской области. На этот раз он заявил, что на Дону создадут туристическое «винное кольцо». В него войдет целый ряд винодельческих предприятий. Для туристов и местных жителей планировали добавлять новые точки, где можно остановиться на винных предприятиях.
В рамках программы «Агротуризм» региону выделили гранты на 10 миллионов рублей. Эту сумму предполагалось использовать на развитие инфраструктуры предприятий по приему, размещению и питанию гостей из разных уголков России и других стран.
Всего в агротуристический кластер Дона входили пять проектов по популяризации выращивания винограда и возрождению виноделия. Это фермерские хозяйства в Мартыновском, Цимлянском, Багаевском, Азовском районах и городе Волгодонске. Вероятно, именно эти муниципалитеты должны были войти в «винное кольцо».
Через месяц стало понятно, что у властей очень серьезные намерения по развитию виноделия и виноградарства. В ноябре 2024-го Константин Рачаловский сообщил, что площадь виноградников будут увеличивать вдвое — до трех тысяч гектаров. Такого результата власти планировали достичь к 2030 году. Для этого решили ежегодно высаживать по 300 гектаров кустов винограда.
Незадолго до того, как стало известно про «винное кольцо» и планы по увеличению виноградников, министр сельского хозяйства рассказал о планах на лобстеров.
В сентябре 2024-го глава ведомства сообщил, что «Ростов Лобстер» уже выращивает лобстеров в Волгодонске. И хочет увеличить производительность еще на треть. Чтобы воплотить планы в жизнь и получать до 20 тонн продукции в год, требовалось около 100 миллионов рублей инвестиций. Владелец компании на тот момент уже подписал соглашение о реализации такой инициативы с правительством Ростовской области.
Примерно в тот же период, осенью 2024-го, Министерство сельского хозяйства региона решило заложить 40 гектаров фундука и 10 гектаров черешни. Таким образом площадь многолетних садов на Дону хотели увеличить сразу до 5,2 тысячи гектаров (на 137 гектаров больше).
Константин Рачаловский утверждал, что высаживать деревья и кусты будут там, где весенние заморозки сильнее всего погубили другой урожай.
Еще раньше, накануне 2024 года, имя чиновника стали упоминать в СМИ, когда сообщали о судебном процессе по делу об аксайских рынков. В середине декабря 2023-го в суде прозвучали имена министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского и бывшего директора департамента потребительского рынка региона Ирины Теларовой.
«Блокнот Ростов» тогда сообщал, что в суде выяснилось, каким образом Рачаловский мог быть причастен к закрытым рынкам. Оказалось, что в 2001 году он трудился начальником управления сельхоза Аксайского района и контролировал передачу земли компании «Алмаз» согласно постановлению.
В октябре 2021 года Константин Рачаловский запомнился комментариями после резкого повышения цен на картофель. За год стоимость на него повысилась почти вдвое — с 25 до 44 рублей. Министр сельского хозяйства объяснил заоблачные цены неурожаем в других регионах. Якобы именно это спровоцировало рост стоимости повсюду, включая Ростовскую область.
— Донские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, без учета ЛПХ, собрали урожай картофеля с 82% площадей, валовой сбор составил 145,7 тысячи тонн, что на 5,5% выше показателей предыдущего года, — отчитался тогда Рачаловский на заседании оперштаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке.
Вместе с тем министр сельского хозяйства поделился с местными жителями, где искать картофель подешевле. По словам чиновника, корнеплод можно было найти за 38 рублей на ярмарках производителей.
— На последних ярмарках выходного дня минимальная цена на картофель составляет 38 рублей за килограмм, что ниже потребительской на 7%, — рассказал Константин Рачаловский.
Теперь министр Сельхоза Ростовской области задержан. Если его отправят в СИЗО по подозрению в уголовном деле, очевидно, врио губернатора вскоре его уволит. Таким же образом поста лишился экс-министр транспорта Виталий Кушнарев.
Ранее RostovGazeta сообщала, сколько зарабатывал Константин Рачаловский и чем успел разжиться за 11 лет на верхушке региональной власти.