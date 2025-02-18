Знал, где дешевая картошка: чем еще запомнился глава Минсельхоза Ростовской области

В сентябре 2024-го глава ведомства сообщил, что «Ростов Лобстер» уже выращивает лобстеров в Волгодонске. И хочет увеличить производительность еще на треть. Чтобы воплотить планы в жизнь и получать до 20 тонн продукции в год, требовалось около 100 миллионов рублей инвестиций. Владелец компании на тот момент уже подписал соглашение о реализации такой инициативы с правительством Ростовской области.