Более 200 раз Ростовскую область атаковали беспилотники с начала года

Posted 19 февраля, 15:50
Published 19 февраля, 15:50
Modified 19 февраля, 15:52
Updated 19 февраля, 15:52
По информации Donnews, Артемов рассказал, что с начала 2025 года в Ростовской области насчитывается более 200 атак дронов. Хотя за весь период с января по декабрь 2024 года противником было совершено более 500 попыток. Предположительно, нынешние показатели могут значительно превысить прошлогодние.
Напомним, что совсем недавно, 15 февраля, военным удалось отразить атаку БПЛА. Однако обломки беспилотника приземлились прямо на крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. Осколки повредили не только кровлю, но и даже ванную комнату. Подробнее об инциденте читайте в материале RostovGazeta.