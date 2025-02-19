Более 200 раз Ростовскую область атаковали беспилотники с начала года

По информации Donnews, Артемов рассказал, что с начала 2025 года в Ростовской области насчитывается более 200 атак дронов. Хотя за весь период с января по декабрь 2024 года противником было совершено более 500 попыток. Предположительно, нынешние показатели могут значительно превысить прошлогодние.