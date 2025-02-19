Более 30 млн рублей выделят для ремонта центральной улицы Ростова

Заказчиком является Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Срок подачи заявок завершится 11 марта в 10.00 мск. Итоги конкурса подведут через три дня, 14 марта. Подрядчик должен будет выполнить работы до начала июля 2025 года.