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Posted 19 февраля, 08:35

Published 19 февраля, 08:35

Modified 19 февраля, 08:37

Updated 19 февраля, 08:37

Ремонт дороги

Более 30 млн рублей выделят для ремонта центральной улицы Ростова

19 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI. Ремонт дороги
В Ростове ищут подрядчика для ремонтных работ дорожного покрытия Тургеневской улицы. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок 17 февраля.

Начальная цена контракта составила 31,3 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Ростова.

Ремонт будет проводиться на улице Тургеневская, которая соединяет Братский переулок и Ворошиловский проспект.

Заказчиком является Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Срок подачи заявок завершится 11 марта в 10.00 мск. Итоги конкурса подведут через три дня, 14 марта. Подрядчик должен будет выполнить работы до начала июля 2025 года.

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Ранее стало известно о перекрытии движения на участке трассы М-4 «Дон» в регионе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Госзакупки#Транспорт#Ремонт#Ремонтные работы
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