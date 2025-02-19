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Posted 19 февраля, 05:19

Published 19 февраля, 05:19

Modified 19 февраля, 05:19

Updated 19 февраля, 05:19

Уголовное дело экс-главы суда в Ростове рассмотрят в Краснодаре

Дело экс-главы Советского суда в Ростове Елены Коблевой рассмотрят в Краснодаре

19 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI. Уголовное дело экс-главы суда в Ростове рассмотрят в Краснодаре
Бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону пойдет на скамью подсудимых в Краснодаре. Как сообщили 18 февраля федеральные СМИ, дело о получении взятки в отношении Елены Коблевой рассмотрят в Ленинском районному суде кубанской столицы.

Елену Коблеву обвиняют по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, вершительница правосудия получила 500 тысяч рублей за помощь в одном из уголовных дел. Она должна была повлиять на отмену решения мирового судьи.

Бывшую главу суда задержали летом 2024 года и тогда же отправили в СИЗО. Дважды экс-служительница Фемиды пыталась обжаловать это решение, но не смогла.

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Изначально материалы уголовного дело собирались передать на рассмотрение в Советский районный суд Ростова, который раньше возглавляла Коблева. Однако «Коммерсантъ» сообщает, что заседания будут проходить в суде Краснодара. Вероятно, появились опасения, что экс-председатель может повлиять на исход дела.

В рамках этого уголовного дела обвиняют еще двух человек — Владимира Боженко (по статье о даче взятки) и Николая Студеникина (посредничество во взяточничестве).

Ранее RostovGazeta сообщала о пропаже денег из сейф-пакета, которые изъяли при обысках у Елены Коблевой.

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