Дело экс-главы Советского суда в Ростове Елены Коблевой рассмотрят в Краснодаре

Изначально материалы уголовного дело собирались передать на рассмотрение в Советский районный суд Ростова, который раньше возглавляла Коблева. Однако «Коммерсантъ» сообщает, что заседания будут проходить в суде Краснодара. Вероятно, появились опасения, что экс-председатель может повлиять на исход дела.