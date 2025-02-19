Дело экс-главы Советского суда в Ростове Елены Коблевой рассмотрят в Краснодаре

Posted 19 февраля, 05:19
Published 19 февраля, 05:19
Modified 19 февраля, 05:19
Updated 19 февраля, 05:19
Елену Коблеву обвиняют по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, вершительница правосудия получила 500 тысяч рублей за помощь в одном из уголовных дел. Она должна была повлиять на отмену решения мирового судьи.
Бывшую главу суда задержали летом 2024 года и тогда же отправили в СИЗО. Дважды экс-служительница Фемиды пыталась обжаловать это решение, но не смогла.
Изначально материалы уголовного дело собирались передать на рассмотрение в Советский районный суд Ростова, который раньше возглавляла Коблева. Однако «Коммерсантъ» сообщает, что заседания будут проходить в суде Краснодара. Вероятно, появились опасения, что экс-председатель может повлиять на исход дела.
В рамках этого уголовного дела обвиняют еще двух человек — Владимира Боженко (по статье о даче взятки) и Николая Студеникина (посредничество во взяточничестве).
Ранее RostovGazeta сообщала о пропаже денег из сейф-пакета, которые изъяли при обысках у Елены Коблевой.