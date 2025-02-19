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Posted 19 февраля, 10:22

Published 19 февраля, 10:22

Modified 19 февраля, 10:24

Updated 19 февраля, 10:24

Василий Голубев

Экс-глава Ростовской области Голубев прибыл в Ростов по делу Федотовой

19 февраля 2025, 10:22
Фото: Т.me/senator_golubev. Василий Голубев
Бывший губернатор Ростовской области — нынешний сенатор в Верхней палате парламента Василий Голубев приехал в донскую столицу. Как сообщают городские СМИ, визит неофициальный и связан с уголовным делом министра финансов Лилией Федотовой.

По информации 1RND, Василий Голубев вернулся в Ростов несколько дней назад.

— Голубев сейчас в Ростове, визит неофициальный, не связан с работой сенатора, — цитирует СМИ собственный источник. — Он приехал из-за задержания Лилии Федотовой.

Предположительно, экс-глава региона хотел оценить ситуацию в целом и узнать, чем может помочь расследованию. СМИ утверждает, что речи о допросах или опросах самого Василия Голубева пока не идет. Хотя ранее 161.RU утверждал, будто бывшего чиновника уже вызывали на беседу с ФСБ и сотрудниками Генпрокуратуры.

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Официальной информации об опросах Василия Голубева пока нет. А о своей поездке в Ростов он сообщал лично в своем telegram-канале.

— Сегодня провел рабочую встречу с председателями комитетов донского парламента, — рассказал сенатор. — Вместе с депутатами обозначили наиболее приоритетные вопросы, которые требуют обсуждения на площадках Совета Федерации и дальнейшего решения на федеральном уровне.

Напомним, Лилию Федотову арестовали в начале февраля. Министра финансов подозревают в превышении полномочий при оформлении кредитов для областного бюджета.

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