Экс-глава Ростовской области Голубев прибыл в Ростов по делу Федотовой

Posted 19 февраля, 10:22
Published 19 февраля, 10:22
Modified 19 февраля, 10:24
Updated 19 февраля, 10:24
По информации 1RND, Василий Голубев вернулся в Ростов несколько дней назад.
— Голубев сейчас в Ростове, визит неофициальный, не связан с работой сенатора, — цитирует СМИ собственный источник. — Он приехал из-за задержания Лилии Федотовой.
Предположительно, экс-глава региона хотел оценить ситуацию в целом и узнать, чем может помочь расследованию. СМИ утверждает, что речи о допросах или опросах самого Василия Голубева пока не идет. Хотя ранее 161.RU утверждал, будто бывшего чиновника уже вызывали на беседу с ФСБ и сотрудниками Генпрокуратуры.
Официальной информации об опросах Василия Голубева пока нет. А о своей поездке в Ростов он сообщал лично в своем telegram-канале.
— Сегодня провел рабочую встречу с председателями комитетов донского парламента, — рассказал сенатор. — Вместе с депутатами обозначили наиболее приоритетные вопросы, которые требуют обсуждения на площадках Совета Федерации и дальнейшего решения на федеральном уровне.
Напомним, Лилию Федотову арестовали в начале февраля. Министра финансов подозревают в превышении полномочий при оформлении кредитов для областного бюджета.