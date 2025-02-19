Экс-глава Ростовской области Голубев прибыл в Ростов по делу Федотовой

Предположительно, экс-глава региона хотел оценить ситуацию в целом и узнать, чем может помочь расследованию. СМИ утверждает, что речи о допросах или опросах самого Василия Голубева пока не идет. Хотя ранее 161.RU утверждал, будто бывшего чиновника уже вызывали на беседу с ФСБ и сотрудниками Генпрокуратуры.