Экс-главу областного бюро МСЭ судят в Ростове за махинации на 13 млн рублей

Posted 19 февраля, 05:54
Published 19 февраля, 05:54
Modified 19 февраля, 05:54
Updated 19 февраля, 05:54
Алину Медовник обвиняют в махинациях почти на 13 миллионов рублей. По версии следствия и обвинения, в 2017 году именно она приняла работы по капитальному ремонту зданий бюро, не проведя обязательных экспертиз. Как выяснилось позже, подрядчик фактически не выполнил работы, о которых договаривались в рамках контракта. А деньги за них уже получил. Ущерб федеральному бюджету составил более 12,8 миллиона рублей.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как именно Алина Медовник оказалась на скамье подсудимых. Дело в том, что она возглавила бюро, когда подрядчик был уже определен. Кроме того, на практике выезды на объекты с проверками осуществляли другие должностные лица бюро. После их визирования, которое подтверждало достоверность сведений в документах на оплату работ, Медовник подписывала эти бумаги.
В 2018 году после проверки в отношении заместителя гендиректора подрядной организации возбудили уголовное дело, а бюро МСЭ признали потерпевшим. Во время расследования выяснилось, что он ввел в заблуждение и руководителя надзорного над строительством ведомства, и экс-главу бюро Алину Медовник. Однако свою вину тот не признает и настаивает на том, что выполнял работы в полном объеме.
Спустя несколько лет, в марте 2023-го, тогда еще действующего руководителя бюро задержали и отправили под домашний арест. Дело передали в суд еще в апреле 2024 года, но с тех пор каждое заседание переносят из-за неявки свидетелей, потерпевшей стороны и других участников процесса.