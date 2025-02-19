Экс-главу областного бюро МСЭ судят в Ростове за махинации на 13 млн рублей

Алину Медовник обвиняют в махинациях почти на 13 миллионов рублей. По версии следствия и обвинения, в 2017 году именно она приняла работы по капитальному ремонту зданий бюро, не проведя обязательных экспертиз. Как выяснилось позже, подрядчик фактически не выполнил работы, о которых договаривались в рамках контракта. А деньги за них уже получил. Ущерб федеральному бюджету составил более 12,8 миллиона рублей.