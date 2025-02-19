Глава Минсельхоза Ростовской области не признал вину в превышении полномочий

Напомним, что чиновника задержали 17 февраля в здании регионального правительства. Предположительно, глава Минсельхоза незаконно выделял субсидии предприятиям, находившихся в тяжелом финансовом положении в рамках госпрограммы. Позднее предприятия признавались банкротами. Теперь Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к хищению 155 миллионов рублей из областной и федеральной казны.