Глава Минсельхоза Ростовской области не признал вину в превышении полномочий

Posted 19 февраля, 14:14
Published 19 февраля, 14:14
Modified 19 февраля, 14:16
Updated 19 февраля, 14:16
Во время заседания Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Константин Рачаловский не признал вину в превышении должностных полномочий
«В настоящее время не признаю вину», — заявил Рачаловский.
Напомним, что чиновника задержали 17 февраля в здании регионального правительства. Предположительно, глава Минсельхоза незаконно выделял субсидии предприятиям, находившихся в тяжелом финансовом положении в рамках госпрограммы. Позднее предприятия признавались банкротами. Теперь Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к хищению 155 миллионов рублей из областной и федеральной казны.