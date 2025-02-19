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Posted 19 февраля, 14:14

Published 19 февраля, 14:14

Modified 19 февраля, 14:16

Updated 19 февраля, 14:16

Глава Минсельхоза Ростовской области не признал вину в превышении полномочий

Глава Минсельхоза Ростовской области не признал вину в превышении полномочий

19 февраля 2025, 14:14
Фото: Ирина Гурьева/ ТАСС. Глава Минсельхоза Ростовской области не признал вину в превышении полномочий
Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский не признал вину в превышении должностных полномочий, информирует ТАСС.

Во время заседания Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Константин Рачаловский не признал вину в превышении должностных полномочий

«В настоящее время не признаю вину», — заявил Рачаловский.

Напомним, что чиновника задержали 17 февраля в здании регионального правительства. Предположительно, глава Минсельхоза незаконно выделял субсидии предприятиям, находившихся в тяжелом финансовом положении в рамках госпрограммы. Позднее предприятия признавались банкротами. Теперь Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к хищению 155 миллионов рублей из областной и федеральной казны.

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