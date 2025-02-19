Главу Минсельхоза Ростовской области задержали еще на 72 часа

Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, высокопоставленный чиновник причастен к хищению 155 миллионов рублей. Именно столько денег незаконно выделили в рамках субсидий предприятиям, которым не положены были эти суммы по критериям для участия в госпрограмме. После того, как компании получали средства, их признавали банкротами.