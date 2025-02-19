Главу Минсельхоза Ростовской области задержали еще на 72 часа

Posted 19 февраля, 14:32
Published 19 февраля, 14:32
Modified 19 февраля, 14:34
Updated 19 февраля, 14:34
Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, высокопоставленный чиновник причастен к хищению 155 миллионов рублей. Именно столько денег незаконно выделили в рамках субсидий предприятиям, которым не положены были эти суммы по критериям для участия в госпрограмме. После того, как компании получали средства, их признавали банкротами.
Министра сельского хозяйства задержали 17 февраля. Днем 19 числа суд должен был избрать ему меру пресечения, но заседание перенесли по ходатайству следствия. Возможно, у правоохранителей пока недостаточно оснований, чтобы решался вопрос об аресте.
Известно, что чиновник свою вину не признал.