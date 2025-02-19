rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 14:32

Published 19 февраля, 14:32

Modified 19 февраля, 14:34

Updated 19 февраля, 14:34

Константин Рачаловский, слева

Главу Минсельхоза Ростовской области задержали еще на 72 часа

19 февраля 2025, 14:32
Фото: donland.ru. Константин Рачаловский, слева
Министру сельского хозяйства Ростовской области продлили арест на 72 часа. Как сообщили RostovGazeta в Ленинском районном суде донской столицы, суд не определил чиновнику меру пресечения.

Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, высокопоставленный чиновник причастен к хищению 155 миллионов рублей. Именно столько денег незаконно выделили в рамках субсидий предприятиям, которым не положены были эти суммы по критериям для участия в госпрограмме. После того, как компании получали средства, их признавали банкротами.

Знал, где дешевая картошка: чем еще запомнился глава Минсельхоза Ростовской области
Узнать подробнее

Министра сельского хозяйства задержали 17 февраля. Днем 19 числа суд должен был избрать ему меру пресечения, но заседание перенесли по ходатайству следствия. Возможно, у правоохранителей пока недостаточно оснований, чтобы решался вопрос об аресте.

Известно, что чиновник свою вину не признал.

Читайте также:
Стали известны подробности задержания главы Минсельхоза Ростовской областиВели в наручниках: появились кадры из суда с участием главы донского МинсельхозаПравительство Ростовской области содействует в деле против замгубернатора
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банкротство#Хищение#Арест#Субсидии#Превышение должностных полномочий#Минсельхоз#Госпрограмма#Константин Рачаловский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика