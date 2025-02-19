Итоги среды: глава Минсельхоза отрицает вину, а Ростовская область застряла во льдах

Так, в Ростове организация «Донстрой» не смогла отдать проценты по кредиту в размере 11 миллионов рублей. В итоге она стала банкротом и в отношении нее начали конкурсное производство. А 11 февраля такой же статус получила компания «СТЭК». Она не вернула кредиторам около 39 миллионов рублей.