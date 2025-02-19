Итоги среды: глава Минсельхоза отрицает вину, а Ростовская область застряла во льдах

Posted 19 февраля, 15:22
Published 19 февраля, 15:22
Modified 19 февраля, 15:24
Updated 19 февраля, 15:24
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в температура воздуха будет значительно ниже нормы в шести округах России, в том числе и в Ростовской области.
Так, в ближайшие дни температурные показатели будут на 6 — 9 градусов ниже нормальных значений. То есть столбики термометров могут опуститься сразу до -20 градусов Цельсия.
В начале 2025 года многие строительные компании Ростовской области стали банкротами. Чаще всего причиной становились накопленные задолженности.
Так, в Ростове организация «Донстрой» не смогла отдать проценты по кредиту в размере 11 миллионов рублей. В итоге она стала банкротом и в отношении нее начали конкурсное производство. А 11 февраля такой же статус получила компания «СТЭК». Она не вернула кредиторам около 39 миллионов рублей.
19 февраля в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону состоялось заседанию по делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Министра подозревают в превышении должностных полномочий. Однако во время заседания чиновник отказался признавать вину. Суд продлил его задержание еще на 72 часа.
Напомним, что по версии следствия, глава Минсельхоза незаконно выделял субсидии тем предприятиям, которые не подходили под условия, позднее их признавали банкротами. Теперь Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к хищению 155 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.