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Posted 19 февраля, 15:22

Published 19 февраля, 15:22

Modified 19 февраля, 15:24

Updated 19 февраля, 15:24

Итоги среды: глава Минсельхоза отрицает вину, а Ростовская область застряла во льдах

Итоги среды: глава Минсельхоза отрицает вину, а Ростовская область застряла во льдах

19 февраля 2025, 15:22
Фото: donland.ru. Итоги среды: глава Минсельхоза отрицает вину, а Ростовская область застряла во льдах
Температура ниже нормы на девять градусов задержится в Ростовской области в феврале, тем временем строительные компании Ростова-на-Дону массово стали банкротиться, а глава Минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский не признал вину в превышении полномочий.

Февральские морозы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в температура воздуха будет значительно ниже нормы в шести округах России, в том числе и в Ростовской области.

Так, в ближайшие дни температурные показатели будут на 6 — 9 градусов ниже нормальных значений. То есть столбики термометров могут опуститься сразу до -20 градусов Цельсия.

Февральские морозы в Ростове
Февральские морозы в Ростове. Фото: Rostovgazeta.ru
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Банкротство стройкомпаний

В начале 2025 года многие строительные компании Ростовской области стали банкротами. Чаще всего причиной становились накопленные задолженности.

Так, в Ростове организация «Донстрой» не смогла отдать проценты по кредиту в размере 11 миллионов рублей. В итоге она стала банкротом и в отношении нее начали конкурсное производство. А 11 февраля такой же статус получила компания «СТЭК». Она не вернула кредиторам около 39 миллионов рублей.

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Рачаловский отрицает вину

19 февраля в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону состоялось заседанию по делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Министра подозревают в превышении должностных полномочий. Однако во время заседания чиновник отказался признавать вину. Суд продлил его задержание еще на 72 часа.

Константин Рачаловский в суде
Константин Рачаловский в суде. Фото: Ирина Гурьева/ ТАСС

Напомним, что по версии следствия, глава Минсельхоза незаконно выделял субсидии тем предприятиям, которые не подходили под условия, позднее их признавали банкротами. Теперь Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к хищению 155 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

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