Из-за аварий огромная пробка сковала движение под Ростовом со стороны Батайска

Красным цветом на картах отмечена улица Энгельса в Батайске, переходящая в Северное шоссе (от Карла Маркса до выезда из города) и Западное шоссе (от поворота к улице Фермерской до развязки с Восточным шоссе). Протяженность затора составляет 2,5 и 5 километров соответственно. По Энгельса водители преодолеют путь за 25 минут, а по Западному шоссе на это потребуется более 40 минут. Также небольшой затор появился и на Северном шоссе в районе развязки.