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Posted 19 февраля, 05:38

Published 19 февраля, 05:38

Modified 19 февраля, 05:40

Updated 19 февраля, 05:40

Из-за аварий огромная пробка сковала движение под Ростовом 19 февраля

Из-за аварий огромная пробка сковала движение под Ростовом со стороны Батайска

19 февраля 2025, 05:38
Фото: 1MI. Из-за аварий огромная пробка сковала движение под Ростовом 19 февраля
Под Ростовом образовалась огромная пробка утром 19 февраля. Затор тянется от Батайска до развязки с Восточным шоссе.

Красным цветом на картах отмечена улица Энгельса в Батайске, переходящая в Северное шоссе (от Карла Маркса до выезда из города) и Западное шоссе (от поворота к улице Фермерской до развязки с Восточным шоссе). Протяженность затора составляет 2,5 и 5 километров соответственно. По Энгельса водители преодолеют путь за 25 минут, а по Западному шоссе на это потребуется более 40 минут. Также небольшой затор появился и на Северном шоссе в районе развязки.

После снегопада пробки сковали улицы Ростова
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Судя по данным «Яндекс.карты», причиной жутких пробок стали сразу несколько аварий. В комментариях автомобилисты пишут, что там случилось три ДТП подряд, а чуть дальше — еще два. Машины до сих пор стоят на месте происшествий.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему подорожал проезд на трассе М-4 «Дон».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробки#Батайск#Ростов#Аварии
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