Из-за аварий огромная пробка сковала движение под Ростовом со стороны Батайска

Posted 19 февраля, 05:38
Published 19 февраля, 05:38
Modified 19 февраля, 05:40
Updated 19 февраля, 05:40
Красным цветом на картах отмечена улица Энгельса в Батайске, переходящая в Северное шоссе (от Карла Маркса до выезда из города) и Западное шоссе (от поворота к улице Фермерской до развязки с Восточным шоссе). Протяженность затора составляет 2,5 и 5 километров соответственно. По Энгельса водители преодолеют путь за 25 минут, а по Западному шоссе на это потребуется более 40 минут. Также небольшой затор появился и на Северном шоссе в районе развязки.
Судя по данным «Яндекс.карты», причиной жутких пробок стали сразу несколько аварий. В комментариях автомобилисты пишут, что там случилось три ДТП подряд, а чуть дальше — еще два. Машины до сих пор стоят на месте происшествий.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему подорожал проезд на трассе М-4 «Дон».