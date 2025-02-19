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Posted 19 февраля, 17:50

Published 19 февраля, 17:50

Modified 19 февраля, 17:52

Updated 19 февраля, 17:52

Легковушка сбила насмерть пешехода на Менжинского в Ростове-на-Дону

Легковушка сбила насмерть пешехода на Менжинского в Ростове-на-Дону

19 февраля 2025, 17:50
Фото: 1MI. Легковушка сбила насмерть пешехода на Менжинского в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону транспортное средство насмерть сбило мужчину, переходящего проезжую часть, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный / Новости».

Инцидент произошел в среду днем, 19 февраля, рядом с переходным мостом на улице Менжинского Первомайского района. Судя по кадрам, ростовчанин хотел перебежать дорогу в непредназначенном для этого месте и попал под колеса автомобиля.

Полученные травмы оказались слишком тяжелыми и пешеход скончался на месте.

Местные жители считают, что смерть могла наступить по вине водителя: «Какой ужас… Как печально, что некоторые водители не осознают ответственности…».

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Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области официальной информации о ДТП не предоставляла.

Ранее водитель авто погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Смертельное ДТП#Сбитый пешеход#Происшествия
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