Легковушка сбила насмерть пешехода на Менжинского в Ростове-на-Дону

Posted 19 февраля, 17:50
Published 19 февраля, 17:50
Modified 19 февраля, 17:52
Updated 19 февраля, 17:52
Инцидент произошел в среду днем, 19 февраля, рядом с переходным мостом на улице Менжинского Первомайского района. Судя по кадрам, ростовчанин хотел перебежать дорогу в непредназначенном для этого месте и попал под колеса автомобиля.
Полученные травмы оказались слишком тяжелыми и пешеход скончался на месте.
Местные жители считают, что смерть могла наступить по вине водителя: «Какой ужас… Как печально, что некоторые водители не осознают ответственности…».
Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области официальной информации о ДТП не предоставляла.
Ранее водитель авто погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области.