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Posted 19 февраля, 20:01

Published 19 февраля, 20:01

Modified 19 февраля, 20:03

Updated 19 февраля, 20:03

На ремонт нескольких дорог в Таганроге потратят свыше 70 миллионов рублей

На ремонт нескольких дорог в Таганроге потратят свыше 70 миллионов рублей

19 февраля 2025, 20:01
Фото: 1MI. На ремонт нескольких дорог в Таганроге потратят свыше 70 миллионов рублей
Стало известно, сколько денег потратят на ремонт дорог в Таганроге. Как сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем telegram-канале, речь идет о четырех участках, вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Это переулок Смирновский, Комсомольский Спуск, улица Ломоносова и подъезд от автодороги Ростов — Таганрог к переулку 7-му Новому. Ремонт планируют начать, как только позволит погода и заводы запустят производство асфальтобетона после зимнего сезона. На все это понадобится более 70 миллионов рублей.

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Ранее стало известно, что почти 20% региональных дорог опорной сети не соответствуют нормативному состоянию. В том числе более 11% — городских дорог. По информации замминистра транспорта Ростовской области, около 82% дорог уже удалось привести в порядок.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Таганрог#Дороги#Светлана Камбулова
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