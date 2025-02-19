На ремонт нескольких дорог в Таганроге потратят свыше 70 миллионов рублей

Posted 19 февраля, 20:01
Published 19 февраля, 20:01
Modified 19 февраля, 20:03
Updated 19 февраля, 20:03
Это переулок Смирновский, Комсомольский Спуск, улица Ломоносова и подъезд от автодороги Ростов — Таганрог к переулку 7-му Новому. Ремонт планируют начать, как только позволит погода и заводы запустят производство асфальтобетона после зимнего сезона. На все это понадобится более 70 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что почти 20% региональных дорог опорной сети не соответствуют нормативному состоянию. В том числе более 11% — городских дорог. По информации замминистра транспорта Ростовской области, около 82% дорог уже удалось привести в порядок.