Самые подорожавшие продукты назвали в Ростовской области

Согласно обновленным данным, за январь 2025 года сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — 4,23%, алкоголь — 2,95% и подсолнечное масло — 2,37%. В пределах 1% подорожали рыба и морепродукты (1,19%), молоко и молочная продукция (1,77%), сливочное масло (1,57%) и яйца (1,91%).