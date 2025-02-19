Самые подорожавшие продукты назвали в Ростовской области

Posted 19 февраля, 18:34
Published 19 февраля, 18:34
Modified 19 февраля, 18:37
Updated 19 февраля, 18:37
Согласно обновленным данным, за январь 2025 года сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — 4,23%, алкоголь — 2,95% и подсолнечное масло — 2,37%. В пределах 1% подорожали рыба и морепродукты (1,19%), молоко и молочная продукция (1,77%), сливочное масло (1,57%) и яйца (1,91%).
Менее чем на 1% увеличилась стоимость у крупы и бобовых, макаронных изделий, а также у мяса и птицы.
Ранее Ростовстат назвал самые подорожавшие услуги в Ростовской области. В январе 2025 года дошкольное воспитание начало обходиться донским родителям на 10% дороже. Подробнее о ценах на другие услуги в материале RostovGazeta.