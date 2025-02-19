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Posted 19 февраля, 18:34

Published 19 февраля, 18:34

Modified 19 февраля, 18:37

Updated 19 февраля, 18:37

Названы самые подорожавшие продукты в Ростовской области

Самые подорожавшие продукты назвали в Ростовской области

19 февраля 2025, 18:34
Фото: rostovgazeta.ru. Названы самые подорожавшие продукты в Ростовской области
Ростовстат обнародовал список продовольственных товаров, которые сильнее всего подорожали за январь 2025 года в Ростовской области.

Согласно обновленным данным, за январь 2025 года сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — 4,23%, алкоголь — 2,95% и подсолнечное масло — 2,37%. В пределах 1% подорожали рыба и морепродукты (1,19%), молоко и молочная продукция (1,77%), сливочное масло (1,57%) и яйца (1,91%).

Менее чем на 1% увеличилась стоимость у крупы и бобовых, макаронных изделий, а также у мяса и птицы.

Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира
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Ранее Ростовстат назвал самые подорожавшие услуги в Ростовской области. В январе 2025 года дошкольное воспитание начало обходиться донским родителям на 10% дороже. Подробнее о ценах на другие услуги в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Подорожание#Стоимость продуктов#Потребительские цены
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