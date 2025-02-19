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Posted 19 февраля, 09:55

Published 19 февраля, 09:55

Modified 19 февраля, 09:57

Updated 19 февраля, 09:57

Автомобиль с пробитым колесом

Около 20% дорог Ростовской области не соответствует нормативам

19 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI. Автомобиль с пробитым колесом
В Ростовской области 17,8% региональных и 11,5% городских дорог не находятся в нормативном состоянии. Это стало известно во время выступления заместителя министра транспорта Дмитрия Евтеева на заседании донского правительства.

В среду, 19 февраля, в 10.00 мск состоялось заседание правительства Ростовской области с участием глав администраций муниципальных образований. Одной из тем, которую обсудили на мероприятии, является дорожная инфраструктура.

По словам Дмитрия Евтеева, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» получилось привести в нормативное состояние 82,2% региональных дорог опорной сети. Также нормативам соответствуют 88,5% городских дорог. Евтеев уточнил, что всего на проект потратили 46,5 миллиарда рублей.

На масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 млн рублей
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Ранее стало известно, что на масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове собираются потратить более 50 миллионов рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ремонт#Дороги#Правительство#Инфраструктура
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