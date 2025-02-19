Около 20% дорог Ростовской области не соответствует нормативам

Posted 19 февраля, 09:55
Published 19 февраля, 09:55
Modified 19 февраля, 09:57
Updated 19 февраля, 09:57
В среду, 19 февраля, в 10.00 мск состоялось заседание правительства Ростовской области с участием глав администраций муниципальных образований. Одной из тем, которую обсудили на мероприятии, является дорожная инфраструктура.
По словам Дмитрия Евтеева, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» получилось привести в нормативное состояние 82,2% региональных дорог опорной сети. Также нормативам соответствуют 88,5% городских дорог. Евтеев уточнил, что всего на проект потратили 46,5 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что на масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове собираются потратить более 50 миллионов рублей.