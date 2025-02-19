Парад на 9 Мая в Ростове может пройти без зрителей из-за угрозы БПЛА

По сведениям Donnews, в Параде Победы 2025 года примут участие воинские части Южного военного округа, погрануправления, МВД, войска нацгвардии, МЧС, воспитанники кадетских корпусов Ростовской области и «Юнармии», а составе механизированной колоны будет военная техника разных лет и направленностей. Так, по Театральной и Соборной площадям пройдут 3060 человек и 58 машин.