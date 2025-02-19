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Posted 19 февраля, 16:33

Published 19 февраля, 16:33

Modified 19 февраля, 16:35

Updated 19 февраля, 16:35

В шести городах Ростовской области пройдут Парады Победы на 9 мая

Парад на 9 Мая в Ростове может пройти без зрителей из-за угрозы БПЛА

19 февраля 2025, 16:33
Фото: 1MI. В шести городах Ростовской области пройдут Парады Победы на 9 мая
В этом году на 9 мая Парады Победы пройдут в шести городах Ростовской области. При этом в двух их них запланирован праздничный салют, сообщает заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По сведениям Donnews, в Параде Победы 2025 года примут участие воинские части Южного военного округа, погрануправления, МВД, войска нацгвардии, МЧС, воспитанники кадетских корпусов Ростовской области и «Юнармии», а составе механизированной колоны будет военная техника разных лет и направленностей. Так, по Театральной и Соборной площадям пройдут 3060 человек и 58 машин.

Торжественные мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Морозовске, Сальске, Миллерово и Каменске-Шахтинском. В первых двух городах хотят организовать салют 30-ю холостыми залпами артиллерийских орудий и «пусками фейерверочных изделий».

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Артёмов отметил опасность атаки БПЛА во время праздничных мероприятий, поэтому предложил провести Парады Победы в Ростове и в Новочеркасске без зрителей.

Ранее жителям Ростова-на-Дону рассказали о праздничной ярмарке, на которой можно купить продукты дешевле.

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