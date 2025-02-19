Партия «Новые люди» потребовала увеличить расходы на медицину и образование после СВО

А к чиновникам, которые не попадут под сокращение, депутаты предлагают изменить требования. Главным образом ввести принцип персональной ответственности в каждой сфере. Например, тех, кто отвечает за ЖКХ, обязать лично выезжать на место аварий и находиться там до полного устранения. Об этом заявила депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева.