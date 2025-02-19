Политолог объяснил, как экс-глава Ростовской области сотрудничает со следствием

Политолог подчеркивает, что неизвестно, как дальше будут разворачиваться события. Возможно, ситуация затихнет на уровне зама экс-губернатора, и Голубев окажется ни при чем. Но если это не произойдет, то нынешний статус бывшего главы региона, связанный с неприкосновенностью, никак не повлияет в дальнейшем.