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Posted 19 февраля, 15:09

Published 19 февраля, 15:09

Modified 19 февраля, 15:11

Updated 19 февраля, 15:11

Василий Голубев

Политолог объяснил, как экс-глава Ростовской области сотрудничает со следствием

19 февраля 2025, 15:09
Фото: donland.ru. Василий Голубев
Сюжет
Эксклюзив
Сенатор Клишас в очередной раз опроверг возможные сомнения в том, что экс-глава Ростовской области Василий Голубев был у следствия. Что происходит на самом деле, объяснил RostovGazeta политолог Андрей Гусий.

Напомним, что коллега донского экс-губернатора из Совфеда уточнял, что сенатор Василий Голубев работает по графику. И ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Информация об этом — недобросовестное манипулирование.

Политолог полагает, что если бы факт отсутствовал, то подобная информация о Голубеве не появлялась бы столь часто в публичном пространстве.

«А она всплывает регулярно. У меня есть небольшой опыт работы в следственных органах. И могу сказать, что по таймингу, очень похоже на то, что действительно идут следственные действия. Находясь пока в статусе подозреваемого, Голубев может же спокойно приезжать к следствию. И никакой статус для этого снимать с него не требуется», — отмечает Андрей Гусий.

По словам собеседника, фигурирующее в СМИ слово «допрос» может быть не совсем корректным. Пока это все-таки опрос.

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Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета. Фото: 1MI

Тем не менее, было задержано серьезное количество донских чиновников. Часть из них находились в прямом подчинении у Голубева.

«Например, задержали замгубернатора. А это же непосредственный подчиненный экс-главы, документы которого, например, по каким-то нацпроектам шли за подписью Василия Юрьевича. Поэтому оставить его персону без интереса правоохранительные органы никак не могут — это норма права при таких коррупционных преступлениях», — объясняет эксперт.

Спикер напоминает — Клишас не говорит, что Голубев не был у следствия.

«Конечно же, со стороны политтехнологов логичнее не ждать запросов от следствия, а приехать самому. Не ждать повестки, а ответить на звонок. Если бы я информационно вел Голубева, то, как политтехнолог, я бы поступил так — предложил бы, чтобы он ездил в следственные органы самостоятельно. Но не в нашем регионе. Тогда информация об этом не просочится 100%. И, если ситуация затихнет, удастся избежать информационных потерь», — объясняет собеседник.

Политолог подчеркивает, что неизвестно, как дальше будут разворачиваться события. Возможно, ситуация затихнет на уровне зама экс-губернатора, и Голубев окажется ни при чем. Но если это не произойдет, то нынешний статус бывшего главы региона, связанный с неприкосновенностью, никак не повлияет в дальнейшем.

«В других регионах были случаи, когда из Совета Федерации людей выводили в наручниках», — напоминает Андрей Гусий.

Ранее RostovGazeta сообщала, что задержания донских чиновников будут продолжаться до апреля.

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