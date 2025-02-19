Полицейский из наркоконтроля в Ростове получил реальный срок за мошенничество

Posted 19 февраля, 09:53
Published 19 февраля, 09:53
Modified 19 февраля, 09:55
Updated 19 февраля, 09:55
Вероятно, экс-начальник отдела управления контроля за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД России по Ростовской области на деле не выполнил свою часть договора. Иначе, скорее всего, его судили бы за получение взятки, а не за мошенничество.
Суд признал подполковника полиции виновным и приговорил к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщает УФСБ по Ростовской области, бывшему полицейскому назначили еще и штраф — 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в подобной ситуации оказались два человека, которые обещали за круглую сумму помочь предпринимателю избежать уголовного дела. Их тоже судили по более мягкой статье — о мошенничестве.