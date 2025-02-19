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Posted 19 февраля, 09:53

Published 19 февраля, 09:53

Modified 19 февраля, 09:55

Updated 19 февраля, 09:55

Заключенный

Полицейский из наркоконтроля в Ростове получил реальный срок за мошенничество

19 февраля 2025, 09:53
Фото: 1MI. Заключенный
Высокопоставленному полицейскому вынесли приговор в Ростове по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Александра Левченко признали виновным в том, что он получил 3 миллиона рублей за обещание не проводить проверку деятельности одной из компаний.

Вероятно, экс-начальник отдела управления контроля за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД России по Ростовской области на деле не выполнил свою часть договора. Иначе, скорее всего, его судили бы за получение взятки, а не за мошенничество.

В Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублей
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Суд признал подполковника полиции виновным и приговорил к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщает УФСБ по Ростовской области, бывшему полицейскому назначили еще и штраф — 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в подобной ситуации оказались два человека, которые обещали за круглую сумму помочь предпринимателю избежать уголовного дела. Их тоже судили по более мягкой статье — о мошенничестве.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Суд#Мошенничество#Взятка#Уголовное дело
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