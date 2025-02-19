Полицейский из наркоконтроля в Ростове получил реальный срок за мошенничество

Высокопоставленному полицейскому вынесли приговор в Ростове по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Александра Левченко признали виновным в том, что он получил 3 миллиона рублей за обещание не проводить проверку деятельности одной из компаний.

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