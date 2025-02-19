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Posted 19 февраля, 09:53

Published 19 февраля, 09:53

Modified 19 февраля, 09:55

Updated 19 февраля, 09:55

Учения по эвакуации из пожара в ТЦ

Пожар случился в торговом центре в жилом районе Ростова-на-Дону

19 февраля 2025, 09:53
Фото: 46.mchs.gov.ru. Учения по эвакуации из пожара в ТЦ
В одном из спальных районов Ростова-на-Дону рано утром вспыхнул павильон в торговом центре. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар вспыхнул в торговом центре, который расположен по адресу Петренко, 3. Информация о возгорании поступило в диспетчерскую службу рано утром, в 05.40 мск. Как выяснилось, вспыхнул один из торговых павильонов.

Когда на место происшествия прибыли пожарные службы, огонь распространился на три квадратных метра. В 06.10 пожар удалось ликвидировать. Его тушили девять огнеборцев на двух спецмашинах. Данный инцидент обошелся без пострадавших.

Из горящей высотки эвакуировали 70 человек в Ростове-на-Дону
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Ранее стало известно о пожаре в высотке в Ростове-на-Дону, откуда спасатели экстренно эвакуировали семь десятков человек,

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пожар#МЧС#Огонь#Торговый центр#Происшествия
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