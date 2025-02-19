Пожар случился в торговом центре в жилом районе Ростова-на-Дону

Posted 19 февраля, 09:53
Published 19 февраля, 09:53
Modified 19 февраля, 09:55
Updated 19 февраля, 09:55
Пожар вспыхнул в торговом центре, который расположен по адресу Петренко, 3. Информация о возгорании поступило в диспетчерскую службу рано утром, в 05.40 мск. Как выяснилось, вспыхнул один из торговых павильонов.
Когда на место происшествия прибыли пожарные службы, огонь распространился на три квадратных метра. В 06.10 пожар удалось ликвидировать. Его тушили девять огнеборцев на двух спецмашинах. Данный инцидент обошелся без пострадавших.
Ранее стало известно о пожаре в высотке в Ростове-на-Дону, откуда спасатели экстренно эвакуировали семь десятков человек,