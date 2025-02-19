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Posted 19 февраля, 11:11

Published 19 февраля, 11:11

Modified 19 февраля, 11:13

Updated 19 февраля, 11:13

Автомобильная пробка

Пятикилометровая пробка парализовала движение на Северном обходе в Ростове

19 февраля 2025, 11:11
Фото: 1MI. Автомобильная пробка
В Ростове на автодороге Северный обход перед транспортным кольцом образовалась пробка протяженностью пять километров. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты».

Затор начинается от кольца на пересечении с Лесной улицей и простирается до транспортной развязки, которая расположена рядом с селом Красные Салы.

Участок дороги со стороны Темерницкого поселка также окрасился в «бордовый» из-за пробки. Ее протяженность составила 700 метров.

Причиной образования заторов, судя по данным сервиса, являются дорожные работы, которые ведутся рядом с кольцом.

Пятикилометровая пробка парализовала движение на Северном обходе в Ростове
Пятикилометровая пробка парализовала движение на Северном обходе в Ростове. Фото: Яндекс. Карты

Ранее утром 19 февраля из-за нескольких аварий под Ростовом-на-Дону со стороны Батайска образовалась огромная пробка.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Дорожные работы#Транспорт#Северный обход#Пробка#Затор
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