Пятикилометровая пробка парализовала движение на Северном обходе в Ростове

Posted 19 февраля, 11:11
Published 19 февраля, 11:11
Modified 19 февраля, 11:13
Updated 19 февраля, 11:13
Затор начинается от кольца на пересечении с Лесной улицей и простирается до транспортной развязки, которая расположена рядом с селом Красные Салы.
Участок дороги со стороны Темерницкого поселка также окрасился в «бордовый» из-за пробки. Ее протяженность составила 700 метров.
Причиной образования заторов, судя по данным сервиса, являются дорожные работы, которые ведутся рядом с кольцом.
Ранее утром 19 февраля из-за нескольких аварий под Ростовом-на-Дону со стороны Батайска образовалась огромная пробка.