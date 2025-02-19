Ростовстат назвал самые подорожавшие услуги в Ростовской области

По итогам на конец января 2025 года, по сравнению с ценами год назад, на 3% увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг, на 2% — организаций культуры, физкультуры и спорта, а также бытовые. На 1% выросла цена на проезд в пассажирском транспорте и образования.