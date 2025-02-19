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Posted 19 февраля, 15:13

Published 19 февраля, 15:13

Modified 19 февраля, 15:15

Updated 19 февраля, 15:15

Ребенок ест десерт

Ростовстат назвал самые подорожавшие услуги в Ростовской области

19 февраля 2025, 15:13
Фото: gpointstudio/freepik. Ребенок ест десерт
Платные услуги населению выросли в цене в среднем всего на 1% за год в Ростовской области. Однако среди них больше всего подорожало дошкольное воспитание — почти на 10%, следует из данных Ростовстата.

Как сообщала RostovGazeta, с февраля плата за детей в детсадах в одном только Ростове увеличилась на 60%. Вероятно, это повышение еще не нашло отражения в статистике инфляции. Изменения учтут при анализе данных за февраль.

По итогам на конец января 2025 года, по сравнению с ценами год назад, на 3% увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг, на 2% — организаций культуры, физкультуры и спорта, а также бытовые. На 1% выросла цена на проезд в пассажирском транспорте и образования.

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Практически неизменными остались услуги медицины, почты и телекоммуникаций. А на страхование и зарубежный туризм цены даже упали — чуть больше чем на 2%.

В сфере ЖКХ изменений тоже практически не наблюдается. Жилищные подорожали на 1,7%, а коммунальные остались на прежнем уровне.

Стоимость продовольственных товаров поднялась почти на 2%, а непродовольственных — на 0,5%.

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