Ростовстат назвал самые подорожавшие услуги в Ростовской области

Posted 19 февраля, 15:13
Published 19 февраля, 15:13
Modified 19 февраля, 15:15
Updated 19 февраля, 15:15
Как сообщала RostovGazeta, с февраля плата за детей в детсадах в одном только Ростове увеличилась на 60%. Вероятно, это повышение еще не нашло отражения в статистике инфляции. Изменения учтут при анализе данных за февраль.
По итогам на конец января 2025 года, по сравнению с ценами год назад, на 3% увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг, на 2% — организаций культуры, физкультуры и спорта, а также бытовые. На 1% выросла цена на проезд в пассажирском транспорте и образования.
Практически неизменными остались услуги медицины, почты и телекоммуникаций. А на страхование и зарубежный туризм цены даже упали — чуть больше чем на 2%.
В сфере ЖКХ изменений тоже практически не наблюдается. Жилищные подорожали на 1,7%, а коммунальные остались на прежнем уровне.
Стоимость продовольственных товаров поднялась почти на 2%, а непродовольственных — на 0,5%.