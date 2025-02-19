rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 13:35

Published 19 февраля, 13:35

Modified 19 февраля, 13:37

Updated 19 февраля, 13:37

Инстннсталляция в морге

Руководителя морга в Таганроге арестовали по делу о вымогательстве взяток

19 февраля 2025, 13:35
Фото: flickr.com/Timm1/cc by 2.0. Инстннсталляция в морге
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал руководителя и двух сотрудников морга в Таганроге по подозрению в вымогательстве взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону руководителя Таганрогского морга Оксану Терземан и сотрудницу Алесю Хань арестовали на два месяца, а работнице Лиане Юсуповой назначили домашний арест.

Напомним, что подозреваемые на постоянной основе вымогали взятки у людей, обратившихся за услугами в морг. Сотрудники предлагали ускорить процедуры выдачи тел, а также их подготовку к захоронению. Начиная с периода коронавирусных ограничений сотрудницы морга незаконно получили больше 70 миллионов рублей. В связи с этим следователи возбудили дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену
Узнать подробнее

Ранее в Ростове-на-Дону полицейского поймали на получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей.

Читайте также:
Понедельник в Ростовской области: силовики «трясут» министров и работников моргаУФСБ в Ростовской области пресекло схему взяток в налоговойАудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Суд#Взятка#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Морг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика