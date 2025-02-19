Руководителя морга в Таганроге арестовали по делу о вымогательстве взяток

Напомним, что подозреваемые на постоянной основе вымогали взятки у людей, обратившихся за услугами в морг. Сотрудники предлагали ускорить процедуры выдачи тел, а также их подготовку к захоронению. Начиная с периода коронавирусных ограничений сотрудницы морга незаконно получили больше 70 миллионов рублей. В связи с этим следователи возбудили дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).