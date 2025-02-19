Силовики оцепили «Казачий рынок» на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 19 февраля, 12:45
Published 19 февраля, 12:45
Modified 19 февраля, 12:47
Updated 19 февраля, 12:47
19 февраля проезжающие по трассе М-4 «Дон» жители Ростовской области засняли «Казачий рынок», который находится перед городом Шахты. Проезд к нему перекрывает полицейский автомобиль. По словам очевидцев, территория оцеплена.
Дончане надеются, что все пройдет без происшествий. Многие считают, что это обычная плановая проверка: «Надеюсь, это не надолго и ничего страшного не произошло».
«Так закрывать, наверно, будут. Все сворачивается», — предположил пользователь.
Добавим, что сотрудники правоохранительных органов не комментировали происходящее. Причины оцепления неизвестны.
Ранее полиция задержала двух бездомных, проникших в дом Рувинского в Ростове-на-Дону.