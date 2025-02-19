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Posted 19 февраля, 12:45

Published 19 февраля, 12:45

Modified 19 февраля, 12:47

Updated 19 февраля, 12:47

Правоохранители в оцеплении

Силовики оцепили «Казачий рынок» на М-4 «Дон» в Ростовской области

19 февраля 2025, 12:45
Фото: 1MI. Правоохранители в оцеплении
Жители Ростовской области заметили полицейских около «Казачьего рынка». Территория оцеплена, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

19 февраля проезжающие по трассе М-4 «Дон» жители Ростовской области засняли «Казачий рынок», который находится перед городом Шахты. Проезд к нему перекрывает полицейский автомобиль. По словам очевидцев, территория оцеплена.

Дончане надеются, что все пройдет без происшествий. Многие считают, что это обычная плановая проверка: «Надеюсь, это не надолго и ничего страшного не произошло».

«Так закрывать, наверно, будут. Все сворачивается», — предположил пользователь.

Видео: ТГ «Это Ростов». Правоохранители оцепили «Казачий рынок» на М-4 «Дон» у Шахт

Добавим, что сотрудники правоохранительных органов не комментировали происходящее. Причины оцепления неизвестны.

Ранее полиция задержала двух бездомных, проникших в дом Рувинского в Ростове-на-Дону.

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#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростовская область#Полиция#Рынок#Правоохранительные органы#Оцепление
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