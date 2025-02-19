Силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В среду днем, 19 февраля, около 17.10 мск силовики ограничили движение по участку трассы М-4 «Дон» недалеко от Шахт. В связи с этим на дороге в сторону Москвы начала расти пробка. Она начиналась от мемориального памятника «Журавли» и доходила до въезда в город.