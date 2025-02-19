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Posted 19 февраля, 17:50

Published 19 февраля, 17:50

Modified 20 февраля, 02:41

Updated 20 февраля, 02:41

Силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

19 февраля 2025, 17:50
Фото: 1MI. Силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» образовалась пробка недалеко от Шахт. Движение перекрыли сотрудники правоохранительных органов, сообщают очевидцы.

В среду днем, 19 февраля, около 17.10 мск силовики ограничили движение по участку трассы М-4 «Дон» недалеко от Шахт. В связи с этим на дороге в сторону Москвы начала расти пробка. Она начиналась от мемориального памятника «Журавли» и доходила до въезда в город.

По информации издания 1RnD, рядом с проезжей частью был обнаружен какой-то боеприпас, который нужно было обезвредить. В период работы саперов движение приостановили.

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Однако сотрудники спецслужб не комментировали данную ситуацию и не давали официального подтверждения.

Ранее RostovGazeta писала о том, что силовики оцепили «Казачий рынок» на М-4 «Дон», находящийся неподалёку от Шахт.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Шахты#Транспорт#Пробка#Движение#Ограничения движения#Трасса М-4 «Дон»#Силовики#Боеприпасы
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