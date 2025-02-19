Силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 19 февраля, 17:50
Published 19 февраля, 17:50
Modified 20 февраля, 02:41
Updated 20 февраля, 02:41
В среду днем, 19 февраля, около 17.10 мск силовики ограничили движение по участку трассы М-4 «Дон» недалеко от Шахт. В связи с этим на дороге в сторону Москвы начала расти пробка. Она начиналась от мемориального памятника «Журавли» и доходила до въезда в город.
По информации издания 1RnD, рядом с проезжей частью был обнаружен какой-то боеприпас, который нужно было обезвредить. В период работы саперов движение приостановили.
Однако сотрудники спецслужб не комментировали данную ситуацию и не давали официального подтверждения.
Ранее RostovGazeta писала о том, что силовики оцепили «Казачий рынок» на М-4 «Дон», находящийся неподалёку от Шахт.