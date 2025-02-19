rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 07:05

Published 19 февраля, 07:05

Modified 19 февраля, 07:20

Updated 19 февраля, 07:20

Зима в Ростове

Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону с началом марта

19 февраля 2025, 07:05
Фото: rostovgazeta.ru. Зима в Ростове
Синоптики рассказали, какая погода ждёт ростовчан в ближайший месяц, и когда морозы покинут регион.

Согласно прогнозу Gismeteo, в ближайшие дни, в период с 19 по 22 февраля, солнце будет изредка выглядывать из-за облаков, а осадков не ожидается. Несмотря на это, в Ростове температура будет постепенно снижаться. 22 февраля она дойдет до отметки в -11 градусов. Вплоть до начала следующей недели температура будет отрицательной и днем, и ночью, в городе будет идти снег.

Однако в среду, 26 февраля, отметки термометров наконец-таки приблизятся к нулю, а тучи на небе разойдутся. С этого дня температура постепенно начнет повышаться. Уже в течение первой недели марта столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. Так, с четверга, 6 марта, и до середины месяца температура будет стабильной — +7…+8 градусов днем и +1…+3 — ночью. До +10 воздух потеплеет 22 марта.

До -26 градусов похолодает в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее стал известен точный прогноз погоды в Ростовской области на ближайшие дни.

Читайте также:
Стало известно, когда ослабнут морозы в Ростовской областиНе только морозы до -15: настоящий погодный аттракцион ждет Ростов на выходныхДожди и туманы накроют Ростовскую область в середине января
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Погода#Снег#Температура#Синоптики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика