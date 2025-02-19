Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону с началом марта

Posted 19 февраля, 07:05
Published 19 февраля, 07:05
Modified 19 февраля, 07:20
Updated 19 февраля, 07:20
Согласно прогнозу Gismeteo, в ближайшие дни, в период с 19 по 22 февраля, солнце будет изредка выглядывать из-за облаков, а осадков не ожидается. Несмотря на это, в Ростове температура будет постепенно снижаться. 22 февраля она дойдет до отметки в -11 градусов. Вплоть до начала следующей недели температура будет отрицательной и днем, и ночью, в городе будет идти снег.
Однако в среду, 26 февраля, отметки термометров наконец-таки приблизятся к нулю, а тучи на небе разойдутся. С этого дня температура постепенно начнет повышаться. Уже в течение первой недели марта столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. Так, с четверга, 6 марта, и до середины месяца температура будет стабильной — +7…+8 градусов днем и +1…+3 — ночью. До +10 воздух потеплеет 22 марта.