Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону с началом марта

Согласно прогнозу Gismeteo, в ближайшие дни, в период с 19 по 22 февраля, солнце будет изредка выглядывать из-за облаков, а осадков не ожидается. Несмотря на это, в Ростове температура будет постепенно снижаться. 22 февраля она дойдет до отметки в -11 градусов. Вплоть до начала следующей недели температура будет отрицательной и днем, и ночью, в городе будет идти снег.