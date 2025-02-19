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Posted 19 февраля, 06:26

Published 19 февраля, 06:26

Modified 19 февраля, 06:28

Updated 19 февраля, 06:28

Следователи проверят врио начальника угрозыска Батайска после скандала в караоке

Следователи проверят врио начальника угрозыска Батайска после дебоша в караоке

19 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI. Следователи проверят врио начальника угрозыска Батайска после скандала в караоке
Следователи начали проверку после скандала в ростовском караоке, где начальник уголовного розыска Батайска якобы угрожал бармену.

Инцидент произошел в центре Ростова, на улице Социалистической. В одном из караоке-клубов выпивший посетитель устроил скандал. По словам очевидцев, когда ему что-то не понравилось, он начал дебоширить. Мужчина грозился разбить голову бармена бутылкой, а девушке-администратору плеснул коктейлем в лицо.

Свидетели утверждают, что вызвали скорую помощь для выпившего мужчины, но к приезду медиков он уже ушел из заведения вместе со спутницей.

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Некоторые утверждали, что дебошир похож на врио начальника угрозыска Батайска Виссариона Тонояна. В ГУ МВД по Ростовской области этот факт не подтвердили, но отметили, что инцидент произошел еще 1 февраля. При этом сообщений с этого адреса или заявлений в полицию от потерпевших не поступало.

Позже стало известно, что высокопоставленный полицейский якобы угрожает пострадавшим до сих пор. Узнав об этом, глава СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку и отчитаться о ее результатах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Батайск#МВД#Скандал#Александр Бастрыкин#Ростов#Проверка#Дебошир
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