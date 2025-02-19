Следователи проверят врио начальника угрозыска Батайска после дебоша в караоке

Некоторые утверждали, что дебошир похож на врио начальника угрозыска Батайска Виссариона Тонояна. В ГУ МВД по Ростовской области этот факт не подтвердили, но отметили, что инцидент произошел еще 1 февраля. При этом сообщений с этого адреса или заявлений в полицию от потерпевших не поступало.