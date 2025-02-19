Следователи проверят врио начальника угрозыска Батайска после дебоша в караоке

Posted 19 февраля, 06:26
Published 19 февраля, 06:26
Modified 19 февраля, 06:28
Updated 19 февраля, 06:28
Инцидент произошел в центре Ростова, на улице Социалистической. В одном из караоке-клубов выпивший посетитель устроил скандал. По словам очевидцев, когда ему что-то не понравилось, он начал дебоширить. Мужчина грозился разбить голову бармена бутылкой, а девушке-администратору плеснул коктейлем в лицо.
Свидетели утверждают, что вызвали скорую помощь для выпившего мужчины, но к приезду медиков он уже ушел из заведения вместе со спутницей.
Некоторые утверждали, что дебошир похож на врио начальника угрозыска Батайска Виссариона Тонояна. В ГУ МВД по Ростовской области этот факт не подтвердили, но отметили, что инцидент произошел еще 1 февраля. При этом сообщений с этого адреса или заявлений в полицию от потерпевших не поступало.
Позже стало известно, что высокопоставленный полицейский якобы угрожает пострадавшим до сих пор. Узнав об этом, глава СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку и отчитаться о ее результатах.