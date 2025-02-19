Стало известно, зачем экс-главу Ростовской области вызвали на опрос в Следком

Posted 19 февраля, 07:44
Published 19 февраля, 07:44
Modified 19 февраля, 07:46
Updated 19 февраля, 07:46
Как сообщает 161.RU, Василия Голубева на днях пригласили в Следственный комитет в качестве свидетеля. Там ему якобы задавали вопросы и сотрудники ФСБ, и Генпрокуратуры. Правоохранителям, дескать, нужны были пояснения в рамках уголовного дела, среди интересующих вопросов были и те, что относились к проекту Западной хорды.
СМИ утверждает, что у Василия Голубева есть два адвоката. Они представляли интересы экс-губернатора в ходе опроса.
Не исключено, что вопросы появились после ареста бывшего министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Он находится в московском СИЗО.
Официального подтверждения этой информации нет.