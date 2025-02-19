rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 07:44

Published 19 февраля, 07:44

Modified 19 февраля, 07:46

Updated 19 февраля, 07:46

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев

Стало известно, зачем экс-главу Ростовской области вызвали на опрос в Следком

19 февраля 2025, 07:44
Фото: donland.ru. Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев
Появились подробности опроса бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. По информации местных СМИ от 19 февраля, сенатору задавали вопросы, связанные с расследованием уголовного дела по закупкам донского Минтранса.

Как сообщает 161.RU, Василия Голубева на днях пригласили в Следственный комитет в качестве свидетеля. Там ему якобы задавали вопросы и сотрудники ФСБ, и Генпрокуратуры. Правоохранителям, дескать, нужны были пояснения в рамках уголовного дела, среди интересующих вопросов были и те, что относились к проекту Западной хорды.

Инженера из Ростова ждут 12 лет колонии за переписку с разведкой Украины
Узнать подробнее

СМИ утверждает, что у Василия Голубева есть два адвоката. Они представляли интересы экс-губернатора в ходе опроса.

Не исключено, что вопросы появились после ареста бывшего министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Он находится в московском СИЗО.

Официального подтверждения этой информации нет.

Читайте также:
Совфед опроверг получение требования о снятия неприкосновенности с ГолубеваФигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области ГолубевМеханика из Азова будут судить за смерть водителя под кузовом самосвала
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Западная хорда#Уголовное дело#Василий Голубев#Генпрокуратура#Следком#Минтранс#Виталий Кушнарев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика