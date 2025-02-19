Температура ниже нормы на 9 градусов задержится в Ростовской области в феврале

Posted 19 февраля, 09:42
Published 19 февраля, 09:42
Modified 19 февраля, 09:44
Updated 19 февраля, 09:44
Вильфанд сообщил, что температура будет значительно ниже нормы в шести округах России. Это относится и к южной части страны, в том числе и к Ростовской области. В регионе в ближайшие дни будет на 6-9 градусов ниже нормы. Столбики термометров опустятся до -20 градусов.
Напомним, непривычные для жителей Ростовской области морозы начались в феврале. Снег и минусовая температура привели к неприятным последствиям и аварийным ситуациям. Так, в начале месяца в Ростове прошел мощный снегопад, который вызвал коллапс на утро. В городе начались проблемы с транспортом и рухнувшими деревьями, а тысячи горожан остались без электричества.