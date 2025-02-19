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Posted 19 февраля, 09:42

Published 19 февраля, 09:42

Modified 19 февраля, 09:44

Updated 19 февраля, 09:44

Зима в Ростове

Температура ниже нормы на 9 градусов задержится в Ростовской области в феврале

19 февраля 2025, 09:42
Фото: rostovgazeta.ru. Зима в Ростове

Вильфанд предупредил о температуре ниже нормы в Ростовской области

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Ростовской области температура будет существенно ниже нормальных значений. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные синоптика.

Вильфанд сообщил, что температура будет значительно ниже нормы в шести округах России. Это относится и к южной части страны, в том числе и к Ростовской области. В регионе в ближайшие дни будет на 6-9 градусов ниже нормы. Столбики термометров опустятся до -20 градусов.

Напомним, непривычные для жителей Ростовской области морозы начались в феврале. Снег и минусовая температура привели к неприятным последствиям и аварийным ситуациям. Так, в начале месяца в Ростове прошел мощный снегопад, который вызвал коллапс на утро. В городе начались проблемы с транспортом и рухнувшими деревьями, а тысячи горожан остались без электричества.

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А недавно стало известно о понижении температуры вплоть до -26 градусов.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Погода#Снегопад#Гидрометцентр#Температура#Происшествия#Морозы
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