Температура ниже нормы на 9 градусов задержится в Ростовской области в феврале

Вильфанд сообщил, что температура будет значительно ниже нормы в шести округах России. Это относится и к южной части страны, в том числе и к Ростовской области. В регионе в ближайшие дни будет на 6-9 градусов ниже нормы. Столбики термометров опустятся до -20 градусов.