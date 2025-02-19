В Москве состоится Форум будущих технологий

В прошлом году форум собрал более 1800 участников из 19 стран. В этом году внимание участников будет сосредоточено на развитии индустрии новых материалов и химии, актуальных инновациях, инвестиционных проектах и инвестиционной привлекательности. Выставка продемонстрирует передовые достижения ведущих российских корпораций, научных учреждений и наукоемких бизнесов.