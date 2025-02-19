rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 11:04

Published 19 февраля, 11:04

Modified 19 февраля, 11:06

Updated 19 февраля, 11:06

В Москве состоится Форум будущих технологий

В Москве состоится Форум будущих технологий

19 февраля 2025, 11:04
Фото: Росконгресс.
20 — 21 февраля в Москве состоится Форум будущих технологий, который соберет ведущих ученых, экспертов и предпринимателей. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия. Основная тема форума — «Новые материалы и химия».

Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума, подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России необходимо развивать инновационную экономику, пишет newsnn.ru. Прогресс в области новых материалов и химии является основой множества отраслей и играет ключевую роль в развитии других сфер.

В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий». В рамках мероприятия выдающиеся ученые представляют свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.

В прошлом году форум собрал более 1800 участников из 19 стран. В этом году внимание участников будет сосредоточено на развитии индустрии новых материалов и химии, актуальных инновациях, инвестиционных проектах и инвестиционной привлекательности. Выставка продемонстрирует передовые достижения ведущих российских корпораций, научных учреждений и наукоемких бизнесов.

На мероприятии пройдет ряд дискуссий, направленных на решение ключевых вопросов, таких как подготовка специалистов, улучшение регулирования и расширение производства. Участники и эксперты всесторонне оценят тенденции отрасли.

В завершение форума будут подведены итоги и разработаны рекомендации по дальнейшему развитию сферы новых материалов и химии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика