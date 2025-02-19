В Москве состоится Форум будущих технологий

Posted 19 февраля, 11:04
Published 19 февраля, 11:04
Modified 19 февраля, 11:06
Updated 19 февраля, 11:06
Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума, подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России необходимо развивать инновационную экономику, пишет newsnn.ru. Прогресс в области новых материалов и химии является основой множества отраслей и играет ключевую роль в развитии других сфер.
В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий». В рамках мероприятия выдающиеся ученые представляют свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.
В прошлом году форум собрал более 1800 участников из 19 стран. В этом году внимание участников будет сосредоточено на развитии индустрии новых материалов и химии, актуальных инновациях, инвестиционных проектах и инвестиционной привлекательности. Выставка продемонстрирует передовые достижения ведущих российских корпораций, научных учреждений и наукоемких бизнесов.
На мероприятии пройдет ряд дискуссий, направленных на решение ключевых вопросов, таких как подготовка специалистов, улучшение регулирования и расширение производства. Участники и эксперты всесторонне оценят тенденции отрасли.
В завершение форума будут подведены итоги и разработаны рекомендации по дальнейшему развитию сферы новых материалов и химии.