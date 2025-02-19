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Posted 19 февраля, 10:40

Published 19 февраля, 10:40

Modified 19 февраля, 10:42

Updated 19 февраля, 10:42

Машина полицейских

В Ростове полицейского поймали на получении взятки в размере 1,3 млн рублей

19 февраля 2025, 10:40
Фото: 1MI. Машина полицейских
В Ростове по подозрению в получении крупной взятки задержали сотрудника ростовского линейного отдела МВД на водном транспорте. Об этом рассказал ростовский Следком.

Следователи выяснили, что 18 февраля, во вторник, фигурант получил от сотрудников коммерческой организации взятку в сумме 1,3 миллиона рублей. В обмен он должен был поручить подчиненным отказать в возбуждении уголовного дела по материалу процессуальной проверки.

Фигуранта поймали силовики после получения суммы. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства. Меру пресечения полицейскому пока не избрали.

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Ранее высокопоставленный полицейский в Ростове получил три миллиона рублей за обещание не проводить проверку деятельности организации.

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