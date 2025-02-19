В Ростове полицейского поймали на получении взятки в размере 1,3 млн рублей

Posted 19 февраля, 10:40
Published 19 февраля, 10:40
Modified 19 февраля, 10:42
Updated 19 февраля, 10:42
Следователи выяснили, что 18 февраля, во вторник, фигурант получил от сотрудников коммерческой организации взятку в сумме 1,3 миллиона рублей. В обмен он должен был поручить подчиненным отказать в возбуждении уголовного дела по материалу процессуальной проверки.
Фигуранта поймали силовики после получения суммы. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства. Меру пресечения полицейскому пока не избрали.
Ранее высокопоставленный полицейский в Ростове получил три миллиона рублей за обещание не проводить проверку деятельности организации.