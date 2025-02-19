В Ростовской области проверят все выданные разрешения на капстроительство

Posted 19 февраля, 08:50
Published 19 февраля, 08:50
Modified 19 февраля, 08:52
Updated 19 февраля, 08:52
Документацию будут приводить в порядок сотрудники министерства имущества и министерства строительства. Кроме того, они же займутся анализом ранее выданных документов. До тех пор новые разрешения на стройку выдавать не планируют.
— Строительство жилых домов в регионе должно быть синхронизировано с созданием транспортных сетей и социальной инфраструктуры, — отметил глава Ростовской области.
— Хватит уже этих ЖК. Пробки, дышать нечем, гулять негде. Постройте лучше парк хороший, — пишут в комментариях горожане.
Однако тема выдачи разрешений волнует не только застройщиков, но и некоторых предпринимателей.
— Как быть обычным людям, которые хотят построить сервис или автомагазин? Сейчас также никто не выдает разрешения, хотя мы не строим многоквартирные дома, — обратились местные жители.
Напомним, разрешения на строительство новых домов запретили выдавать с конца 2024 года.