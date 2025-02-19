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Posted 19 февраля, 08:50

Published 19 февраля, 08:50

Modified 19 февраля, 08:52

Updated 19 февраля, 08:52

Разрешения на капстроительство в Ростовской области проверят к 1 июня

В Ростовской области проверят все выданные разрешения на капстроительство

19 февраля 2025, 08:50
Фото: donland.ru. Разрешения на капстроительство в Ростовской области проверят к 1 июня
В Ростове-на-Дону и других городах области проверят разрешения на капитальное строительство до 1 июня. О соответствующем поручении врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале 18 февраля.

Документацию будут приводить в порядок сотрудники министерства имущества и министерства строительства. Кроме того, они же займутся анализом ранее выданных документов. До тех пор новые разрешения на стройку выдавать не планируют.

— Строительство жилых домов в регионе должно быть синхронизировано с созданием транспортных сетей и социальной инфраструктуры, — отметил глава Ростовской области.
— Хватит уже этих ЖК. Пробки, дышать нечем, гулять негде. Постройте лучше парк хороший, — пишут в комментариях горожане.
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Однако тема выдачи разрешений волнует не только застройщиков, но и некоторых предпринимателей.

— Как быть обычным людям, которые хотят построить сервис или автомагазин? Сейчас также никто не выдает разрешения, хотя мы не строим многоквартирные дома, — обратились местные жители.

Напомним, разрешения на строительство новых домов запретили выдавать с конца 2024 года.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Разрешения#Юрий Слюсарь#Капитальное строительство
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