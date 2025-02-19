В Ростовской области заблокировали 59 объявлений с лекарствами для сердечников

Posted 19 февраля, 11:11
Published 19 февраля, 11:11
Modified 19 февраля, 11:13
Updated 19 февраля, 11:13
Пользователи соцмедиа пытались продать лекарства для снижения артериального давления, лечения сердечной недостаточности и разжижения крови. Все 59 объявлений заблокировали сотрудники регионального Росздравнадзора.
В ведомстве предупредили, что такой способ оборота препаратов является неправомерным: для этого нужна специальная лицензия на на фармацевтическую деятельность.
Ранее стало известно, что в регионе закрыли более полутора тысяч сайтов по продаже нелегальных препаратов.