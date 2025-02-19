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Posted 19 февраля, 11:11

Published 19 февраля, 11:11

Modified 19 февраля, 11:13

Updated 19 февраля, 11:13

Лекарства в аптеке

В Ростовской области заблокировали 59 объявлений с лекарствами для сердечников

19 февраля 2025, 11:11
Фото: 1MI. Лекарства в аптеке
Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области за сутки заблокировали 59 объявлений в соцмедиа от пользователей, которые пытались незаконно продать медицинские препараты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пользователи соцмедиа пытались продать лекарства для снижения артериального давления, лечения сердечной недостаточности и разжижения крови. Все 59 объявлений заблокировали сотрудники регионального Росздравнадзора.

В ведомстве предупредили, что такой способ оборота препаратов является неправомерным: для этого нужна специальная лицензия на на фармацевтическую деятельность.

Свыше 1600 сайтов по продаже нелегальных лекарств закрыли в Ростовской области
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Ранее стало известно, что в регионе закрыли более полутора тысяч сайтов по продаже нелегальных препаратов.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Лекарства#Медицина#Продажа#Росздравнадзор#Медицинские препараты#Происшествия
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