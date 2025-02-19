В Совфеде опровергли слухи об опросе в Следкоме экс-главы Ростовской области

Шумиха началась после публикации местных СМИ о том, что Василия Голубева якобы вызвали на опрос в Следственный комитет, чтобы задать вопросы касательно Минтранса. Более того, со ссылкой на источники некоторые издания утверждали, что интересы Василия Голубева представляли на опросе сразу два адвоката.