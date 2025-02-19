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Posted 19 февраля, 10:36

Published 19 февраля, 10:36

Modified 19 февраля, 10:37

Updated 19 февраля, 10:37

Василий Голубев

В Совфеде опровергли слухи об опросе в Следкоме экс-главы Ростовской области

19 февраля 2025, 10:36
Фото: donland.ru. Василий Голубев
В Совете Федерации прокомментировали информацию об опросе Следкомом бывшего губернатора Ростовской области, появившейся в СМИ 19 февраля. По словам одного из сенаторов Верхней палаты — Андрея Клишаса — никаких запросов в отношении Василия Голубева не поступало от правоохранителей.
— Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева В.Ю., — сообщил в своем telegram-канале Андрей Клишас.

Шумиха началась после публикации местных СМИ о том, что Василия Голубева якобы вызвали на опрос в Следственный комитет, чтобы задать вопросы касательно Минтранса. Более того, со ссылкой на источники некоторые издания утверждали, что интересы Василия Голубева представляли на опросе сразу два адвоката.

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Официального подтверждения этой информации не нашлось. Зато опровержение не заставило себя долго ждать.

— Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование, — добавил его коллега из Совфеда.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Западная хорда#Василий Голубев#Следственный комитет#Генпрокуратура#СМИ#Минтранс#Допросы#Совет Федерации
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