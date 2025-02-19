В Совфеде опровергли слухи об опросе в Следкоме экс-главы Ростовской области

Posted 19 февраля, 10:36
Published 19 февраля, 10:36
Modified 19 февраля, 10:37
Updated 19 февраля, 10:37
— Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева В.Ю., — сообщил в своем telegram-канале Андрей Клишас.
Шумиха началась после публикации местных СМИ о том, что Василия Голубева якобы вызвали на опрос в Следственный комитет, чтобы задать вопросы касательно Минтранса. Более того, со ссылкой на источники некоторые издания утверждали, что интересы Василия Голубева представляли на опросе сразу два адвоката.
Официального подтверждения этой информации не нашлось. Зато опровержение не заставило себя долго ждать.
— Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование, — добавил его коллега из Совфеда.