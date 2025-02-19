В ВТБ заявили о ключевых вызовах на заре эры открытого банкинга

В преддверии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» ВТБ провел масштабное исследование «Открытый банкинг: безопасные API для всех», в рамках которого проанализировал свыше ста российских и зарубежных источников информации. Анализ ключевых источников показал, что в странах лидерах, в которых развивается открытый банкинг, основную роль в реализации концепции сыграли регуляторы финансового рынка и связанные с ними операторы среды открытых API. А сам по себе открытый банкинг является более совершенной системой платежей на том или ином финансовом рынке.