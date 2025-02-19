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Posted 19 февраля, 04:13

Published 19 февраля, 04:13

Modified 19 февраля, 04:13

Updated 19 февраля, 04:13

В январе жители Ростовской области стали массово искать работу

В январе жители Ростовской области стали массово искать работу

19 февраля 2025, 04:13
Фото: 1MI. В январе жители Ростовской области стали массово искать работу
Жители Ростовской области в январе 2025 года чаще всего искали работу в сферах автомобильного бизнеса и транспорта. Об этом рассказали эксперты hh.ru.

Активность соискателей в регионе подскочила на 36% в сравнении с январем 2024 года. Так, только в период с 1 по 10 января жители региона создали более 31 тысячи резюме.

В среднем они искали работу с зарплатой в 69 тысяч рублей. Что касается специальностей, то чаще всего пользователи проявляли интерес к автомобильному бизнесу. Так, по отношению к январю 2024 года прирост составил 96%.

На втором месте среди самых популярных профессий расположилась сфера транспорта, логистики и перевозок (+66%), а на третьем — рабочий персонал (+61%). Далее идёт обслуживающий персонал, а также туризм, гостиницы и рестораны (+45% и +44% соответственно).

При этом наибольшую активность зафиксировали в направлениях, которые относятся к типу «синих воротничков». А список самых неактивных профессиональных сфер возглавила розничная торговля (-2%).

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