В январе жители Ростовской области стали массово искать работу

Posted 19 февраля, 04:13
Published 19 февраля, 04:13
Modified 19 февраля, 04:13
Updated 19 февраля, 04:13
Активность соискателей в регионе подскочила на 36% в сравнении с январем 2024 года. Так, только в период с 1 по 10 января жители региона создали более 31 тысячи резюме.
В среднем они искали работу с зарплатой в 69 тысяч рублей. Что касается специальностей, то чаще всего пользователи проявляли интерес к автомобильному бизнесу. Так, по отношению к январю 2024 года прирост составил 96%.
На втором месте среди самых популярных профессий расположилась сфера транспорта, логистики и перевозок (+66%), а на третьем — рабочий персонал (+61%). Далее идёт обслуживающий персонал, а также туризм, гостиницы и рестораны (+45% и +44% соответственно).
При этом наибольшую активность зафиксировали в направлениях, которые относятся к типу «синих воротничков». А список самых неактивных профессиональных сфер возглавила розничная торговля (-2%).