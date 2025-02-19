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Posted 19 февраля, 14:22

Published 19 февраля, 14:22

Modified 19 февраля, 14:24

Updated 19 февраля, 14:24

Вели в наручниках: глава Минсельхоза Ростовской области в суде попал на видео

Вели в наручниках: появились кадры из суда с участием главы донского Минсельхоза

19 февраля 2025, 14:22
Фото: Ирина Гурьева/ ТАСС. Вели в наручниках: глава Минсельхоза Ростовской области в суде попал на видео

Появились кадры из суда с участием главы Минсельхоза Ростовской области

В Ростове-на-Дону региональный министр сельского хозяйства Константин Рачаловский попал в кадр, когда его вели в зал суда. Чиновнику избирают меру пресечения 19 февраля.

Видео с места проведения заседания опубликовал ТАСС. На нем видно, что министр идет, держа руки за спиной, спереди и сзади — по одному конвоиру. Очевидно, Константина Рачаловского заводили в зал суда в наручниках.

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Видео: Ирина Гурьева/ ТАСС. Вели в наручниках: глава Минсельхоза Ростовской области в суде попал на видео

Напомним, глава ведомства стал подозреваемым по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он может быть причастен к хищению более 150 миллионов рублей путем незаконной раздачи субсидий предприятиям, которые позже становились банкротами.

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