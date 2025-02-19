Вели в наручниках: появились кадры из суда с участием главы донского Минсельхоза

Posted 19 февраля, 14:22
Published 19 февраля, 14:22
Modified 19 февраля, 14:24
Updated 19 февраля, 14:24
Видео с места проведения заседания опубликовал ТАСС. На нем видно, что министр идет, держа руки за спиной, спереди и сзади — по одному конвоиру. Очевидно, Константина Рачаловского заводили в зал суда в наручниках.
Напомним, глава ведомства стал подозреваемым по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он может быть причастен к хищению более 150 миллионов рублей путем незаконной раздачи субсидий предприятиям, которые позже становились банкротами.