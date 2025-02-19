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Posted 19 февраля, 11:58

Published 19 февраля, 11:58

Modified 19 февраля, 12:00

Updated 19 февраля, 12:00

Знак «Строительные работы»

Волна банкротств строительных компаний накрыла Ростов-на-Дону

19 февраля 2025, 11:58
Фото: 1MI. Знак «Строительные работы»
В начале 2025 года множество строительных компаний в России, в том числе и в Ростовской области, обанкротились. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию из Единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Так, в Ростове в связи с накоплениями задолженностей признавали банкротом организацию «Донстрой». По информации из системы «Спарк», она занималась строительством домов, а также различными видами монтажных работ. Компания не смогла отдать проценты по кредиту в размере 11 миллионов рублей. В итоге в отношении организации начали конкурсное производство.

Кроме того, 11 февраля банкротом признали компанию «СТЭК». По данным системы «Спарк», она занималась возведением домов и других сооружений, а также сносом зданий. Организация не смогла вернуть кредиторам сумму в размере 39 миллионов рублей.

Жители Ростовской области стали массово подавать на банкротство
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До этого выяснилось, что жители Ростовской области начали массово подавать на банкротство.

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