Волна банкротств строительных компаний накрыла Ростов-на-Дону

Так, в Ростове в связи с накоплениями задолженностей признавали банкротом организацию «Донстрой». По информации из системы «Спарк», она занималась строительством домов, а также различными видами монтажных работ. Компания не смогла отдать проценты по кредиту в размере 11 миллионов рублей. В итоге в отношении организации начали конкурсное производство.