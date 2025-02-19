Волна банкротств строительных компаний накрыла Ростов-на-Дону

Posted 19 февраля, 11:58
Published 19 февраля, 11:58
Modified 19 февраля, 12:00
Updated 19 февраля, 12:00
Так, в Ростове в связи с накоплениями задолженностей признавали банкротом организацию «Донстрой». По информации из системы «Спарк», она занималась строительством домов, а также различными видами монтажных работ. Компания не смогла отдать проценты по кредиту в размере 11 миллионов рублей. В итоге в отношении организации начали конкурсное производство.
Кроме того, 11 февраля банкротом признали компанию «СТЭК». По данным системы «Спарк», она занималась возведением домов и других сооружений, а также сносом зданий. Организация не смогла вернуть кредиторам сумму в размере 39 миллионов рублей.