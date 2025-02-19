Все школы Ростовской области планируют перевести на одну смену к 2030 году

Posted 19 февраля, 13:28
Published 19 февраля, 13:28
Modified 19 февраля, 13:30
Updated 19 февраля, 13:30
На заседании правительства Ростовской области с участием глав администраций муниципальных образований Гуськов отметил, что с период с 2019 по 2024 годы в регионе было введено в эксплуатацию 39 учебных заведений на 23,6 тысячи мест.
Такое количество школ позволило в 24 муниципалитетах обеспечить обучение детей в одну смену. Однако в настоящее время еще 31 муниципалитете сохраняется обучение в две смены.
Согласно демографическому прогнозу до 2030 года, все школы Ростовской области смогут перейти на учебу в одну смену за счет индивидуального подхода.
Ранее стало известно, что для выпускников девятого класса в Ростовской области отменят сдачу четырех экзаменов.