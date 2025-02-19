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Posted 19 февраля, 13:28

Published 19 февраля, 13:28

Modified 19 февраля, 13:30

Updated 19 февраля, 13:30

Школьный класс в ростовской школе

Все школы Ростовской области планируют перевести на одну смену к 2030 году

19 февраля 2025, 13:28
Фото: donland.ru. Школьный класс в ростовской школе
К 2030 году в школах Ростовской области могут полностью ликвидировать вторую смену обучения. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

На заседании правительства Ростовской области с участием глав администраций муниципальных образований Гуськов отметил, что с период с 2019 по 2024 годы в регионе было введено в эксплуатацию 39 учебных заведений на 23,6 тысячи мест.

Такое количество школ позволило в 24 муниципалитетах обеспечить обучение детей в одну смену. Однако в настоящее время еще 31 муниципалитете сохраняется обучение в две смены.

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Согласно демографическому прогнозу до 2030 года, все школы Ростовской области смогут перейти на учебу в одну смену за счет индивидуального подхода.

Ранее стало известно, что для выпускников девятого класса в Ростовской области отменят сдачу четырех экзаменов.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Школа#Дети#Правительство#Учебное заведение#Учебный процесс#Учеба
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