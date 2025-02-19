ВТБ: переход на российский ИТ-стек сэкономит банку 180 млрд руб. до 2030 года

«Помимо достижения технологического суверенитета, обеспечения независимости от зарубежных технологий, нам важен и экономический эффект от импортозамещения. По нашим подсчетам, только до 2030 года экономия от использования импортозамещенных разработок должна составить порядка 180 млрд руб. Это складывается из оптимизации затрат непосредственно на сами решения, построенные на открытых технологиях и внесенные в Единый реестр российского ПО. Кроме того, мы отказываемся от использования дорогостоящего и высокопроизводительного серверного оборудования путем перехода на использование отечественной техники чуть меньшей производительности. Потеря производительности компенсируется за счет оптимизации архитектурных решений в наших системах, которые, в свою очередь, также дают определенную экономию», — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.