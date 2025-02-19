ВТБ в 2024 году увеличил поддержку туристической отрасли в 2,5 раза

Posted 19 февраля, 09:04
Published 19 февраля, 09:04
Modified 19 февраля, 09:04
Updated 19 февраля, 09:04
Лидерами по привлечению кредитных средств на финансирование туристических объектов стали Краснодарский край, на него пришлось 85 млрд, Москва и Московская область — более 70 млрд рублей и Алтайский край — 19 млрд рублей.
ВТБ выступает одним из лидеров среди банков-участников программы льготного кредитования №141 Минэкономразвития, занимая долю рынка в 30% в общем количестве сделок. По итогам 2024 года портфель банка по этой программе составил 32,2 млрд рублей, увеличившись за год практически вдвое.
«Предприниматели во многих регионах видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристических объектов. За прошлый год мы поддержали большое количество знаковых для страны проектов: от аквапарков и новых подъемников на горнолыжных курортах, до расширения номерного фонда гостиниц. В этом году мы ожидаем повышенный интерес инвесторов на реализацию новых туристических проектов и поддержим их инициативы», — сообщил Руслан Еременко, член правления ВТБ.
Среди проектов, которые поддержал ВТБ в 2024 году:
О росте туристического сегмента говорят и данные аналитического сервиса Первый ОФД (входит в Группу ВТБ). В 4 квартале 2024 года траты россиян — клиентов ВТБ внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть, до 19 млрд рублей по отношению к октябрю-декабрю 2023 года. В общей сложности перед новогодними праздниками на туристические услуги россияне направили около 75 млрд рублей. При этом треть из них пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть — на покупку готовых туров. По оценке аналитиков Первого ОФД, рост интереса россиян к внутреннему туризму сопутствует повышению спроса на качественные услуги проживания в отелях и гостиницах, а также на развлечения и рестораны.