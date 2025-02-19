ВТБ в 2024 году увеличил поддержку туристической отрасли в 2,5 раза

О росте туристического сегмента говорят и данные аналитического сервиса Первый ОФД (входит в Группу ВТБ). В 4 квартале 2024 года траты россиян — клиентов ВТБ внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть, до 19 млрд рублей по отношению к октябрю-декабрю 2023 года. В общей сложности перед новогодними праздниками на туристические услуги россияне направили около 75 млрд рублей. При этом треть из них пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть — на покупку готовых туров. По оценке аналитиков Первого ОФД, рост интереса россиян к внутреннему туризму сопутствует повышению спроса на качественные услуги проживания в отелях и гостиницах, а также на развлечения и рестораны.