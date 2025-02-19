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Posted 19 февраля, 09:04

Published 19 февраля, 09:04

Modified 19 февраля, 09:04

Updated 19 февраля, 09:04

ВТБ в 2024 году увеличил поддержку туристической отрасли в 2,5 раза

ВТБ в 2024 году увеличил поддержку туристической отрасли в 2,5 раза

19 февраля 2025, 09:04
Фото: Изображение Midjourney.
По итогам 2024 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает объем выдач в 2023 году.

Лидерами по привлечению кредитных средств на финансирование туристических объектов стали Краснодарский край, на него пришлось 85 млрд, Москва и Московская область — более 70 млрд рублей и Алтайский край — 19 млрд рублей.

ВТБ выступает одним из лидеров среди банков-участников программы льготного кредитования №141 Минэкономразвития, занимая долю рынка в 30% в общем количестве сделок. По итогам 2024 года портфель банка по этой программе составил 32,2 млрд рублей, увеличившись за год практически вдвое.

«Предприниматели во многих регионах видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристических объектов. За прошлый год мы поддержали большое количество знаковых для страны проектов: от аквапарков и новых подъемников на горнолыжных курортах, до расширения номерного фонда гостиниц. В этом году мы ожидаем повышенный интерес инвесторов на реализацию новых туристических проектов и поддержим их инициативы», — сообщил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Среди проектов, которые поддержал ВТБ в 2024 году:

  • развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Объем кредитования ООО «Канатные дороги Домбая» составил 5,2 млрд рублей;
  • возведение гостинично-санаторного комплекса во Владикавказе. Объем кредитования ООО «Интурист-Осетия» — 4,4 млрд рублей;
  • возведение аквакомплекса «Большая вода» в Челябинске. Объем кредитования компании «Акватория» составил 3,6 млрд рублей;
  • строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей и SPA-центром в Тобольске Тюменской области. Объем кредитования компании «София-Инвест» составил 1,3 млрд рублей.

О росте туристического сегмента говорят и данные аналитического сервиса Первый ОФД (входит в Группу ВТБ). В 4 квартале 2024 года траты россиян — клиентов ВТБ внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть, до 19 млрд рублей по отношению к октябрю-декабрю 2023 года. В общей сложности перед новогодними праздниками на туристические услуги россияне направили около 75 млрд рублей. При этом треть из них пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть — на покупку готовых туров. По оценке аналитиков Первого ОФД, рост интереса россиян к внутреннему туризму сопутствует повышению спроса на качественные услуги проживания в отелях и гостиницах, а также на развлечения и рестораны.

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