ВТБ выделит 3,2 млрд рублей на расширение сети дата-центров

ГК Key Point — российский поставщик услуг дата-центров в регионах России. Емкость строящегося центра обработки данных составит 880 ИТ-стоек, общая мощность — 11,0 МВт. Оборудование будет обладать высоким уровнем отказоустойчивости, с минимальным временем простоя в случае нештатной ситуации (не более 1,6 часа в год). Площадь объекта превысит 6,5 тыс. кв. м. Проект будет реализован в два этапа, запуск первой очереди запланирован на конец 2025 года, завершить строительство компания намерена к маю 2026 года.